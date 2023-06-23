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Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto para birimleri ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. IMF, raporunda El Salvador’un Bitcoin deneyiminden CBDC’lerin kullanımına ve kripto para birimlerine ilişkin çeşitli yasaklar getiren ülkelere kadar pek çok konuyu ele aldı.

IMF Raporu

IMF, kripto para birimleri ve CBDC‘lere ilişkin detaylı bir rapor yayımladı. Raporda, El Salvador’un Bitcoin deneyiminden CBDC’lerin kullanımına ve kripto para birimlerine ilişkin çeşitli yasaklar getiren ülkelere kadar pek çok konuyu ele alındı. Bitcoin’in BTC’yi yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador hükümeti tarafından desteklenmesine karşın ülkede henüz geniş çapta bir benimsenme oranına ulaşmadığını öne sürdü:

“El Salvador’un Bitcoin deneyimi, hükümet tarafından açıkça desteklense bile, desteklenmeyen kripto varlıkların (değer için herhangi bir varlık yerine arz ve talebe dayanan ve önemli fiyat dalgalanmalarına maruz kalan) benimsenmesinde riskler olduğunu göstermektedir. 2022 yılında yapılan ulusal bir anket, Bitcoin’in yasal ihale statüsüne ve önemli devlet teşviklerine rağmen El Salvador’da hala yaygın olarak kabul gören bir değişim aracı olmadığını göstermektedir.”

Öte yandan IMF, kripto para birimlerinin benimsenmesine ve CBDC’lerin olası fayda ve risklerini ele aldığı raporda kripto para birimlerine çeşitli yasaklar getiren ülkelere de raporunda yer vererek bu yaklaşımın uzun vadede etkili olmadığını belirtti.

“Uzun Vadede Etkili Olmayabilir”

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerin finansal istikrar üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle kripto varlıklarının kullanımını yasakladığını ancak bu yaklaşımın uzun vadede etkili olmayacağını belirtti.

Raporda, kripto para birimlerine yasak getirilmesinin uzun vadede etkili olmadığı ve onun yerine şeffaflığın arttırılması yönünde adımlar atılması gerektiği ifade edildi: