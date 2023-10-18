  IMF Genel Müdüründen Kritik Açıklama: Blockchain Üzerinden Dijitalleşme Çağrısı

Kripto para piyasasını ilgilendiren gündem başlıkları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Özellikle blockchain teknolojisinden övgü ile bahseden raporlar ve analizler başta kripto para yatırımcıları olmak üzeren herkesin dikkatini çekiyor. Son olarak Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva, Fas’ın Marakeş şehrinde yaptığı konuşma ile kripto para sektörünün takdirini kazandı.

IMF Genel Müdüründen Dijital Çağrı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Fas’ın Marakeş kentinde düzenlediği finansal kapsayıcılık seminerinin açılış konuşmasını IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva yaptı. Georgieva, konuşmasında dijitalleşmenin birçok sektörü farklı bir boyuta taşıdığına değindi ve özellikle finans alanında dijitalleşmenin sektör dinamiklerini geniş bir tabana yaymak için en önemli yol olduğunu açıkladı.

IMF Genel Müdürü Georgieva, Afrika ülkesi Togo’da COVID-19 salgını sırasında hükümet tarafından uygulamaya konulan dijital nakit transferlerine atıfta bulundu. İnsanlara yardımı, yatırımı ve ekonominin hızlanma kabiliyetini harekete geçiren şeyin dijitalleşme olduğuna dikkat çekti. Finansal kapsayıcılık için kapsamlı ulusal stratejiler için çağrıda bulunan Georgieva, etkinliğe katılan dinleyicilere ayrıca dijitalleşme ile gündeme gelebilecek finansa istikrar risklerinden de bahsetti.

IMF’nin Kripto Para Analizleri

Uluslararası Para Fonu yetkilileri son zamanlarda yayınladıkları kripto düzenlemelerine ilişkin analizler ile dikkat çekmeyi başardı. 29 Eylül’de yayınlanan bir raporda ülkelerin kripto para sektöründeki potansiyel risklerin göstergelerini ve bu risklerin tetikleyicilerini tespit etmeleri bir kripto-risk değelendirme matrisi olan (C-RAM) önerildi.

Uluslararası Para Fonu’nun Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile birlikte hazırladığı Sentez belgesi ise Ekim ayında “G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Tebliği” tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Bu bildiride genel bir kripto varlık yasağı yerine kripto para piyasasının kapsamlı bir şekilde denetlenmesi savunuluyor. Üst düzey tavsiyeler arasında sınır ötesi işbirliği ve düzenleyiciler arasında bilgi paylaşımı, kripto para piyasasında yer alan şirketler için kapsamlı bir yönetişim ve risk yönetimi çerçeveleri talebi ve şirketler tarafından yetkililere sağlanan ilgili verilere erişim garantisi yer alıyor.