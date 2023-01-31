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İlk 15’teki Altcoin İçin İşler Karıştı! Düşüş Devam Edecek Mi?

Milyar dolarlık piyasa değerine rağmen en büyük altcoinlerden birinin verileri olumsuz geliyor.
14:20
31 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto paralar Ocak ayında güzel kazanımlar elde etti peki bu devam edecek mi? Popüler altcoin son 7 günde gelen olumlu haberlere rağmen beklenen artışı neden yapamadı? Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği bu kripto para için işler karışıyor. Güncel veriler ve beklentileri ele alıyoruz.

Polkadot (DOT) Yorum

Polkadot ekosistemindeki önemli gelişmeleri vurgulayan Polkadot Ecosystem Weekly Digest’in en son sayısı dün yayınlandı.  Burada en dikkat çeken haberlerden biri parachain’lerde çalışma zamanı yükseltmeleri için ön kontrol yapılmasını öneren teklifti. Teklif, paralel ağlarda çalışma zamanı yükseltme ön kontrolünü etkinleştirmeye çalıştı. Ayrıca, Phala StakePool V2 ve Vault on-chain yükseltmeleri de geçtiğimiz hafta başarıyla tamamlandı.

Bunun dışında Polkadot Insider, 2022 yılında Dotsama ekosistemine 28 alt kategoriyi temsil eden 544 proje ve uygulamanın katıldığını ve bunların çoğunun kripto alanında olduğunu açıkladı. Bu güncelleme, Polkadot’un benimsenme açısından ne kadar ilerlediğini yansıtıyordu. Peki bu kadar iyi habere DOT Coin fiyatı nasıl tepki verdi? 29 Ocak tarihinde 6,7 dolara dayanan fiyat bugün 6,18 dolarda bulunuyor. Olumlu gelişmelerin fiyatta doğurduğu bir sonuç olmadı.

Polkadot (DOT) Geleceği

Son 24 saatte DOT Coin işlem hacmi %10 düşüşle 219 milyon dolara geriledi. Piyasa değeri ise 7,124 milyara düştü. Geçen hafta boyunca, DOT’un Binance fonlama oranı birkaç kez düşerek vadeli işlemler piyasasından daha az talep geldiğini gösterdi. Ancak, son birkaç gün içinde fonlama oranının yükselmesiyle işler değişti. DOT geliştirme faaliyeti ise geçtiğimiz hafta düşüş yaşadı. Sorunun kaynağını tespit etmek için LunarCrush’ın son raporuna göz atmak gerekiyor.

Polkadot’un sosyal medya popülerliği son zamanlarda önemli ölçüde düştü. Yatırımcıların en büyük 12’nci altcoine sosyal medyadaki ilgisi azalıyor. Bir varlığın sosyal medyadaki popülerliği fiyatına genellikle direkt etki eder. Eğer DOT Coin bu denli büyük gelişmelere rağmen adından söz ettiremiyorsa kısa vadede ciddi yükselişler göremeyebiliriz.

Bu hafta, yarın gelecek açıklamaların ardından volatilitesi yüksek bir dönem olacak. Eğer piyasa Fed açıklamalarının ardından satışa yönelirse DOT Coin burada önemli kayıplar yaşayabilir.

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