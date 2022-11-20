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İlk 10’daki Kripto Para! Gece Yarısı Mucizesi İşe Yarayacak Mı?

Popüler kripto para son attığı adımla bir mucize bekliyor. Ancak şimdilik fiyata bir etkisi olmadı.
14:00
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX çöküşünün ardından altcoinler yaralarını sarmak için doğru zamanı bekliyor. Risk iştahı ise azalmış durumda. Çeşitli ürünler piyasaya süren altcoinler bu süreçte pozitif ayrışmaya çalışıyor. Ancak kripto paraların kümülatif değeri 850 milyar doların altına düştüğü için işleri fazlasıyla zor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.700 dolardan alıcı buluyordu.

Cardano (ADA)

Cardano, piyasada devam eden korku ve belirsizliğe rağmen çok şey yaşadı. Platformun ekibi piyasa koşullarına rağmen inşa etmeye devam etti ve yeni bir gizlilik blockchaini başlattı. Aynı şey Charles Hoskinson tarafından Twitter aracılığıyla duyuruldu. Ufak bir parantez açalım AB ve ABD gizlilik odaklı kripto paralara cephe almışken bu ne derece mantıklıydı? Cardano kurucu ortağı, Cardano‘nun Midnight (Gece Yarısı) adlı yeni bir ürün piyasaya süreceğini belirtti. Bu, hassas ve kişisel verileri koruyacak veri koruma tabanlı bir blockchain olacaktır.

Geliştirme ekibinden gelen sürekli gelişmeler ve lansmanlar, platformun algısı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. LunarCrush’a göre, bu lansmanla birlikte platformun sosyal medyada konuşulma oranı %18 arttı.

Cardano (ADA) Yorum

Ayrıca Cardano için hissiyat da olumlu etkilendi. Cardano’ya yönelik ağırlıklı duyarlılık geçen hafta boyunca ezici bir çoğunlukla olumluydu. Bunun nedeni, ADA’nın FTX borsasında listelenmeyen tek büyük kripto para birimi olması nedeniyle Cardano’nun FTX’e çok az maruz kalması olabilir.

Olumlu hava Cardano‘nun NFT’lerinin durumunu da etkilemiş olabilir. Opencnft tarafından sağlanan verilere göre, işlem gören NFT’lerin hacmi son 30 gün içinde %57,98 oranında arttı. Buna ek olarak, satılan NFT sayısı da aynı dönemde %37 oranında arttı. Ancak tüm bu ilgiye rağmen ağ aktivitesi düşmeye devam ediyor. Bu veri ADA Coin’lerin cüzdanlar arasındaki transferlerinin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Dahası, Messari tarafından sağlanan verilere göre Cardano’nun volatilitesi Ekim ayında %188 oranında artmıştır. Dolayısıyla, ADA‘ya yatırım yapmak özellikle şu anda normalden daha riskli olabilir.

Yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 0,32 dolardan alıcı bulan fiyat XRP’nin altında. Yatırımcıların önümüzdeki hafta Genesis tarafından gelecek potansiyel iflas/satış açıklamasına hazırlıklı olması gerekiyor.

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