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Cardano (ADA) fiyatı, keskin bir düşüşü tetikleyebilecek uzun vadeli yükselen destek hattından aşağı kırılma riski altında. Farklı zaman dilimlerindeki fiyat hareketi ve gösterge okumaları devam eden düşüşü destekliyor ve sonunda bir kırılma meydana gelme olasılığını artırıyor olabilir.

Cardano Fiyatı Son Durum

ADA için haftalık zaman dilimi teknik analizi düşüş görünümü sağlıyor. Bunun ana nedeni, uzun vadeli 0,40 dolar direnç alanının üzerindeki sapma ve ardından bunun altındaki düşüş gösterilebilir. Bu, kırılımın aşağı yönlü olduğu anlamına geldiği için düşüş işareti olarak görülebilir. Aksine, satıcılar durumu devraldı ve fiyatı aşağı çekti.

Ek olarak, haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğilimi gösteriyor. Yatırımcılar, bir kripto aşırı alınıp satıldığını değerlendirmek ve bir varlığın biriktirilip biriktirilmeyeceğini veya satılıp satılmayacağını belirlemek için RSI’yı bir momentum göstergesi olarak kullanırlar.

RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı doğruysa boğaların hala avantajlı olduğu söylenebilir. Ancak değer 50’nin altındaysa bunun tam tersi geçerli görülebilir. Gösterge 50’nin altında ve düşüyor, bu da düşüş eğiliminin bir işareti olabilir.

Cardano (ADA) Fiyat Tahmini

Daha kısa vadeli günlük zaman diliminden elde edilen teknik analiz, haftalık zaman diliminden elde edilen okumalarla aynı hizaya gelir ve böylece düşüş eğilimli bir ADA fiyat tahmini sağlar. Şu anda ADA, 152 gündür yerinde olan yükselen destek hattında sıçradı. Ancak, çizgiye şimdiye kadar dört kez dokunuldu. Çizgiler her dokunulduğunda zayıfladığından, nihai bir kırılma olası görünüyor olabilir.

Bu tür uzun vadeli yapılardan gelen kırılmalar genellikle önemli aşağı yönlü hareketlere yol açabilir. Grafiklerdeki sıkıntıyı teyit etmek için çizginin altında bir günlük kapanış gerekebilir. Bu, önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebilir. Bu durumda, 0,30 dolarlık yatay destek alanına bir düşüş muhtemel olabilir.

Bu düşüş eğilimindeki ADA fiyat tahminine rağmen, devam eden sıçrama 0,41 dolar direnç alanına doğru devam edebilir. Fiyat bunun üzerinde kapanırsa, düşüş tahminini geçersiz kılacak ve muhtemelen 0,50 dolara keskin bir artışı tetikleyebilir. Ancak, bölgeden gelen bir ret, trendin hala düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelebilir.