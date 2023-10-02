  İki Farklı Analist Bu Altcoini İşaret Etti! Cardano (ADA) Harekete Geçecek Mi?

Cardano (ADA), özellikle dördüncü çeyreğin başlamasıyla birlikte güçlü yükseliş sinyalleri sergilemesi nedeniyle son zamanlarda kripto para piyasasındaki tartışmaların ön saflarında yer alıyor.

ADA’da Analist Yorumları

Ekim ayının başındaki hızlı değişebilen altcoin ortamında ADA, hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çeken olağanüstü bir performans sergiledi. Sekizinci en büyük kripto para birimi, son 24 saatte %5 oranının biraz üzerinde bir artış yaşadıktan sonra yaklaşık 0,2664 dolardan işlem görüyor.

Popüler kripto para biriminde yatırımcıların ilgisini çeken durum token’da bir teknik göstergenin ortaya çıkması ve bu durumda alçalan üçgen formasyonundan yukarı doğru bir kırılma. Tarihi verilere göre formasyon yükseliş eğiliminin tersine döndüğüne işaret ediyor ve bu da Cardano’nun yükseliş momentumu aşamasına girebileceğini gösterebilir.

Cardano, 28 Eylül tarihindeki kırılmadan bu yana hızlanma işaretleri göstererek ufukta yükseliş eğilimi dair iyimserliği daha da artırdı. Geçtiğimiz günlerde Trend Rider takma adıyla bilinen analist ADA’nın durumunu ele aldı ve güçlü bir iyimserlik ifade ederek şöyle bir tweet attı:

ADA benim favorilerimden biri ve patlamaya hazır görünüyor.

Analizine göre Cardano, 0,2425 dolar civarında destek buldu ve önceki yükseliş sinyalleriyle uyumlu olarak birden fazla sıçrama yaşadı. Analist ayrıca haftalık güçlü bir yükseliş mumuyla gösterilen olumlu bir sinyale de dikkat çekti ve bunun yükseliş hareketlerini tahmin etmede %67’lik bir tarihsel doğruluk oranına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca olası bir yukarı yönlü hareket öneren kısa vadeli bir osilatör göstergesinin de altını çizdi. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kısa vadede 4 saatlik osilatör patlamak istiyor gibi görünüyor, geçmişte buradan nasıl reddedildiğini görebilirsiniz, yeşile dönerse o zaman gitmeye hazır demektir

Cardano’da Fiyat Geleceği

Bir diğer kripto para analisti Dan Gambriello, Cardano’nun döngülerini Ethereum‘un döngüleriyle karşılaştırarak Cardano’nun potansiyelinin önemini ele aldı. Analist, YouTube kanalında Cardano’nun ölçeklenebilirlik, güvenlik ve merkeziyetsizlik üçlemini çözmeye odaklanması sayesinde Ethereum’un zorlu bir rakibi olma yolunda olduğuna inandığını belirtti.

Ayrıca Cardano’yu eleştirenlere rağmen, stablecoinler hariç ilk beş kripto para birimi arasındaki konumunu koruduğunu, bunun da dayanıklılığının ve potansiyelinin sinyalini verdiğini vurguladı. Bununla birlikte Cardano bu ivmeyi güçlendiren belirtilen kalıplarla daha yüksek bir grafik çizmeye devam ederken, Cardano’nun önemli bir atılım gerçekleştirmesi için beklentiler yüksek. Özellikle, 0,30 dolar direnç seviyesini aşmanın orta vadeli hedefi ufukta görünüyor ve manzaralar daha geniş 0,40-0,42 dolar direnç aralığına odaklanıyor.