Okuma Süresi: 3 Dakika

Metaverse odaklı kripto para projeleri geçtiğimiz yılın son çeyreğinde oldukça popüler hale geldi. ApeCoin bu coşkuya token anlamında geç kalanlardan. Ancak BAYC NFT’leri ile pazarda ciddi bir hakimiyet yakaladılar. Yuga Labs ise en popüler NFT koleksiyonlarını kendi çatısı altında toplayarak kendi metaverse platformunun temellerini attı. Son gelişme bu noktada pek şaşırtıcı olmadı.

Eminem ve Snoop Dogg Metaverse

Rap yıldızları Eminem ve Snoop Dogg, bu ay MTV’nin Video Müzik Ödülleri’nde (VMA) metaverse tarzındaki “From The D 2 The LBC” şarkısını seslendirecek. Global rap ikonları Eminem ve Snoop Dogg, Yuga Labs ile ortaklaşa Otherside metaverse dünyasında türünün ilk örneği olan “From the D 2 The LBC” performansı için “VMA” sahnesinde kendilerine yer bulacak. Bu metaverse de ilham alan bir şarkı ve ilk defa böylesine büyük bir ödül töreninde kendine yer bulacak.

Şarkının Bored Apes yorumlarını içeren bir müzik videosu haziran ayı sonlarında yayınlandı. İş birliği, 28 Ağustos’ta gerçekleşen bu yılki ödül töreninde En İyi Hip Hop ödülünü aldı. Eminem, 12 yıl aradan sonra ilk kez sahne alacak, en son 2010’da “Not Afraid” ve “Love the Way You Lie” performanslarını sergileyecek.

Snoop Dogg, 17 yıl aradan sonra ilk kez “VMA” sahnesinde performans sergileyecek, son olarak Diddy ve Notorious B.I.G. 13x adayı, “Doggy Dogg World” ile “En İyi Rap Videosu” (1994) için aday gösterildiği ilk yılı da dahil olmak üzere 3 kez kazandı.

ApeCoin (APE)

APE fiyatının bu gelişmeden haberi yok, şimdilik güne %1,89 zararla 5,32 dolardan devam ediyor. Metaverse alanında bir ilk olduğu için önemli olan bu gelişmenin direkt olarak APE fiyatına etkisi olmayabilir. Ancak BAYC ve APE bilinirliği noktasında önemli bir reklama sebep olacağı açıktır. Yuga Labs bugüne kadar attığı adımlarla oldukça başarılı sonuçlar aldı. Otherside arazi satışlarında Ethereum gas ücretleri zirveye çıktı ve tarihi denebilecek seviyede bu satışlar ilgi gördü.

Coinbase borsası da birkaç ay önce BAYC NFT’lerini konu alan bir mini dizi çekeceklerini duyurmuştu. Bu tarz kurumsal anlaşmaların uzun vadede APE fiyatını olumlu etkilemesini bekliyor. Ancak devam eden kripto para kışının APE yatırımcılarına daha ne kadar zararlı günler yaşatacağını kestirmek elbette güç.