İflas Eden FTX Borsasının Üst Düzey İsmi Yeni İşiyle Gündem Oldu!

Özet

  • FTX'in eski yöneticisi Constance Wang, Asya odaklı kripto girişim şirketi Sino Global ekibine katıldı.
  • Wang, FTX'te CEO'dan sonra en yetkili yöneticilik görevi olan COO dahil birçok üst düzey görevde bulunmuştu.
  • FTX'in iflası sonrası diğer üst düzey yöneticiler de yeni başlangıç yapmak için harekete geçti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:21
19 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bloomberg’in haberine göre iflasıyla kripto para piyasasını sarsan FTX’in eski yöneticisi Constance Wang, Asya odaklı kripto girişim şirketi Sino Global ekibine katıldı. Wang, FTX’te bir dizi kilit rol üstlenmiş, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in sağ kolu olarak kabul ediliyordu.

FTX’de COO’luk Dahil Birçok Üst Düzey Görevde Bulundu

Yaptığı iflas başvurusu sonrası kripto para piyasasını sarsan ve yeniden açılarak hizmet vermek için hazırlık yapan FTX‘in eski yöneticisi Constance Wang, kripto girişim şirketi Sino Global Capital’de ekibine katıldı.

Bloomberg’de kısa süre önce yayınlanan ve anonim kaynaklara dayandırılan habere göre, FTX’te CEO’dan sonra en yetkili yöneticilik görevi olan COO’luk da dahil olmak üzere bir dizi kilit rolde yaklaşık dört yıl görev yapan Wang, kripto para borsası grubunun iflas ederek çökmesinden bu yana küçük çaplı şirketlerde  çalıştıktan sonra şimdi Sino Global’e katıldı.

FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘in en önemli yardımcısı olarak kabul edilen Wang, aynı zamanda şirketin Bahamalar’daki iştiraki FTX Digital Markets’in eş genel müdürüydü. Wang’ın LinkedIn profiline göre, şirketin küresel kullanıcı büyümesinin yanı sıra ortaklıklar, halkla ilişkiler ve pazarlama, kurumsal müşteriler ve coğrafi genişlemeden sorumluydu. FTX’ten önce Huobi Global ve Credit Suisse‘de çalışmıştı.

Bankman-Fried Ev Hapsinde Tutulurken Diğerleri Yeni Başlangıç Peşinde

Bazı üst düzey FTX yöneticileri başlatılan yasal işlemler karşısında hesap verirlen ve bazıları yöneltilen suçlamaları kabul ederken diğerleri yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçmiş durumda. FTX Ventures’ı yöneten Amy Wu da bu isimlerden biri. Wu, kısa süre önce Menlo Ventures ekibine katıldı.

Bankman-Fried da kendisine yöneltilen birçok suçlamayı kabul etmezken, şu anda ev hapsinde tutuluyor ve yargılandığı davada bir sonraki duruşmayı bekliyor.

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