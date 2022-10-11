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Hoskinson: Beni Kaybedersiniz! Bu Altcoin Beni Pişman Etti!

Hoskinson küplere bindi, onu çıldırtan şey neydi? Peş peşe açıklamalar yaptı.
20:49
11 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

PoS konsensüs mekanizmasıyla çalışan en büyük akıllı sözleşme platformlarından biri Cardano ve Hoskinson bu platformun kurucusu. Bugün öğle saatlerinde kurucu isyan etti. Peki onu çileden çıkaran şey neydi? Hangi kripto para topluluğunun tacizinden şikayetçi? Hoskinson’un pişmanlığı ve daha fazlasını ele alıyoruz. Detaylar haberimizde.

Hoskinson Açıklama

Cardano kurucusu yakın zamanda XRP hakkında destek ifade eden birkaç paylaşım yapmış ve bunu sizinle paylaşmıştık. Bugün Hoskinson’un gündeminde yine XRP var ancak öncekinden çok farklı bir tutum sergiliyor. Bugün yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“Sanırım sebepsiz yere taciz etmeye devam eden XRP trollerinin çoğunu engelledim. Daha önce hiç bu kadar radikal bir şekilde birkaç kelime alıp onunla koşan bir grup görmemiştim. Bir müttefiki tiksinmiş ve tamamen kontrolden çıkmış birine dönüştürerek harika bir iş çıkardınız.”

Wesley Dunow isimli kullanıcı ise Hoskinson’un haklı tepkisine karşı şunları söyledi;

“Seni çok seviyorum Charlie. Ben XRP topluluğundanım. Bunların topluluğun liderleri değil troller olduğunu bilmelisin. İnternet ortamında bazen bunu unutmak zor oluyor. Bu insanların çoğu kimsenin umursamadığı insanlar.”

Cardano kurucusu bu yorumu cevapsız bırakmadı.

“Bu troller son birkaç gündür dur durak bilmiyorlar. Dürüst değiller, acımasızlar ve gereksizler. XRP ile ilgili herhangi bir şeyle ilgilenme isteğim sıfırlandı. Hayat bu saçmalıklarla uğraşmak için çok kısa”.

Yani Hoskinson bir desteki olarak artık beni kaybettiniz imasında bulundu.

Ripple Davasıyla İlgili Konuşmadın

Hoskinson bugün kendisine gelen yanıtları fazlasıyla önemsiyordu. Habere konu paylaşımının altına yorum yapan Ripple Van Winkle isimli bir kullanıcı “neredeyse 2 yıldır dava hakkında hiçbir şey söylemedin” dedi ve ekledi “müttefikler böyle mi yapar?” fakat Hoskinson’un buna da verecek bir cevabı vardı.

“Dava ilk açıldığında da öyleydim. O zaman ve yıllar boyunca birçok etkinlikte müttefik olarak yer aldım. Bunu görmezden gelmeniz harika. Topluluğun süper hafiyelik becerileri çok komik”.

Ripple Van Winkle bu cevaptan tatmin olmadı ve Hoskinson’un dava süresince XRP topluluğuna destek olmadığını iddia etti. Onu eğer internetteki tepkileri göğüsleyemiyorsa bu konuda yorum yapmamaya davet etti.

Son olarak Hoskinson şunları söyledi;

SEC‘in Ripple’ın peşine düşmek için bir komplo kurduğuna dair hiçbir kanıt yok. Topluluğunuz SEC’in yozlaşmış olduğunu ima ediyor. Bu doğru değil.

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