Halka açık katman 0 blok zinciri Horizen, Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. Kurulan ortaklık ile birlikte Ankr, Horizen’in yeni geliştirdiği Ethereum sanal makinesi (EVM) uyumlu akıllı sözleşme platformu EON için RPC sağlayıcılarından biri olacak.
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Halka açık katman 0 blok zinciri Horizen, resmi web sitesinden paylaştığı bir blog gönderisi ile Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. Kurulan bu stratejik ortaklık ile Ankr, Horizen’in yeni geliştirdiği Ethereum sanal makinesi (EVM) uyumlu akıllı sözleşme platformu EON için RPC sağlayıcılarından biri olacak.
Horizen tarafından yapılan açıklamada, kurulan ortaklığın DeFi, oyun ve NFT’ler dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumlarını destekleyerek gelişmekte olan EON ekosistemine ek erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik getireceğini ifade etti:
“Bu stratejik ortaklık, hızla büyüyen EON ekosistemine gelişmiş erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik getiriyor. Önde gelen bir Web3 altyapı sağlayıcısı olan Ankr ile stratejik bir ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği Ankr’ı Horizen’in yeni EVM uyumlu akıllı sözleşme platformu EON için ilk Uzaktan Prosedür Çağrısı (RPC) sağlayıcılarından biri haline getirecek. Ortaklık, DeFi, oyun ve NFT’ler dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumlarını destekleyerek gelişmekte olan EON ekosistemine ek erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik getirecek.”
Horizen, Ankr tarafından sağlanan Web3 altyapısı ve hizmetlerinin Horizen EON’un hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için performansını ve erişilebilirliğini daha da optimize etmesini sağlayacağını belirtti:
“Horizen’in EON’u, Horizen ekosisteminde mevcut olacak çoklu akıllı sözleşme yan zincirleri arasında ilktir ve EVM ile tamamen uyumludur. Ankr tarafından sağlanan son teknoloji Web3 altyapısı ve hizmetleri, Horizen EON’un hem genel performansını hem de hem geliştiriciler ve son kullanıcılar için erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmasını mümkün kılacaktır”