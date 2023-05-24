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  •   Horizen ile Band Protocol, Oracle Çözümleri İçin Stratejik Ortaklık Kurdu

Horizen ile Band Protocol, Oracle Çözümleri İçin Stratejik Ortaklık Kurdu

Özet

  • Horizen ve Band Protocol, Oracle çözümleri için stratejik ortaklık kurdu.
  • Horizen, yaptığı duyuruda ortaklığın EON ekosistemine merkezi olmayan Oracle hizmetleri getirmek ve DeFi, Gaming ve NFT'ler dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumlarını desteklemek amacıyla kurulduğunu belirtti.
17:30
24 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Horizen ile Band Protocol, merkezi olmayan Oracle hizmetleri geliştirmek amacıyla stratejik ortaklık kuruldu. Horizen, resmi web sitesinde paylaştığı blog gönderisinde ortaklığın büyüyen EON ekosistemine merkezi olmayan Oracle hizmetleri getirmek ve DeFi, Gaming ve NFT’ler dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumlarını desteklemek amacıyla kurulduğu ifade edildi.

Horizen ile Brand Protocol Stratejik Ortaklık Kurdu

Horizen, Twitter hesabından yaptığı resmi bir duyuruyla Band Protocol ile merkezi olmayan Oracle hizmetleri geliştirmek amacıyla stratejik ortaklık kurulduğunu açıkladı. Horizen tarafından yapılan paylaşımda ortaklığın büyüyen EON ekosistemine merkezi olmayan Oracle hizmetleri getirecek ve DeFi, Gaming ve NFT’ler dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumlarını desteklemek amacıyla kurulduğu ifade edildi. Blog gönderisinde yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“EVM uyumlu akıllı sözleşme platformumuz Horizen EON için gerçek zamanlı fiyat akışları ve güvenilir veriler sağlamak üzere zincirler arası bir veri oracle platformu olan Band Protocol ile stratejik bir ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ortaklık, büyüyen EON ekosistemine merkezi olmayan oracle hizmetleri getirecek ve DeFi, oyun ve NFT’ler dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumlarını destekleyecektir.”

Horizen, Protokolün Oracle Çözümüne İlişkin Detayları Paylaştı

Horizen, blog gönderisinde söz konusu ortaklığa ve Band Protocol’ün Oracle çözümüne ilişkin detayları paylaştı. Horizen’in yaptığı paylaşımda, Band Protocol’ün Oracle çözümünün Horizen EON için güvenli ve güvenilir bir bilgi kaynağı sağlayacağı ifade edildi:

“Horizen’in EON’u tamamen EVM uyumlu bir akıllı sözleşme platformudur ve Horizen ekosistemindeki birçok akıllı sözleşme yan zincirinin ilkidir. Band Protocol’ün amiral gemisi oracle çözümü, Horizen EON’un farklı zincirlerdeki tokenler için gerçek zamanlı fiyat akışlarına erişmesini sağlayarak, DeFi, oyun ve NFT ekosistemini oluştururken EON için güvenli ve güvenilir bir bilgi kaynağı sağlar.”

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