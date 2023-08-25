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  •   Hong Kong Para Otoritesinden Açıklamalar: Kripto Para Regülasyon Çalışmaları Hız Kazanıyor!

Hong Kong Para Otoritesinden Açıklamalar: Kripto Para Regülasyon Çalışmaları Hız Kazanıyor!

Özet

  • Hong Kong, kripto para düzenlemelerinde önemli bir ilerleme kaydedebilmek adına harekete geçti.
  • Wu Blockchain'in aktardığı üzere Hong Kong Para Otoritesi, sabit paralar için düzenleyici bir çerçevenin oluşturulması ve banka mevduatlarının tokenize edilmesi için dağıtık defter teknolojisinin uygulanmasının teşvik edilmesi üzerinde çalıştığını belirtti.
  • Yürütülen çalışmalardaki ana hedeflerden biri de CBDC konusunda önemli bir ilerleme kaydetmek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
18:45
25 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Çin merkezli blockchain haber kaynağı Wu Blockchain‘in paylaştığı habere göre Hong Kong Para Otoritesi, değeri itibari para birimlerine sabitlenmiş olan stablecoin‘ler için düzenleyici bir çerçeve oluşturmak adına çalışmalara başladı. Yürütülen çalışmalara ilişkin en önemi amaçlardan biri de CBDC konusunda yeni bir aşamaya geçmek.

Kripto Ekosisteminde Devam Eden Düzenleyici Belirsizlik

Blockchain teknolojisinin son yıllarda daha geniş bir kullanım alanına sahip olmasıyla birlikte kripto para birimleri de dünya çapında büyük bir popülariteye ulaştı. Kripto para birimlerinin bu süreçte piyasa değerlerinde büyük ölçekli artışlar kaydetmesi ile de mali düzenleyici kurumlar, yasal düzenlemeler adına harekete geçti. El Salvador başta olmak üzere bazı ülkeler kripto para düzenlemelerinde daha serbest bir anlayışı benimserken bazı ülkeler ise kripto para birimlerine yönelik daha sıkı düzenlemeleri benimsedi.

ABD’de ise düzenleyici belirsizliğin artması ile kripto şirketleri ile mali düzenleyici kurumlar arasında bir gerilim oluşmasına neden oldu. SEC‘nin Haziran ayında Binance ve Coinbase‘e dava açması da bu gerilimin tırmanmasına yol açtı.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre Hong Kong, regülasyonlar adına önemli bir adım attı. Hong Kong Para Otoritesi, stablecoin’ler, tokenizasyon ve CBDC gibi alanlar başta olmak üzere kripto düzenlemeleri adına çalışmakta olduğunu beyan etti.

Hong Kong, Regülasyon Çalışmalarına Hız Kazandırıyor

Blockchain ve kripto ekosistemine ilişkin özellikle Asya bölgesindeki gelişmeleri aktaran Çin merkezli haber kaynağı Wu Blockchain, Hong Kong’un kripto düzenlemelerindeki son durumu paylaştı. Wu Blockchain’in haberine göre Hong Kong Para Otoritesi, stablecoin’ler için düzenleyici bir çerçevenin oluşturulması ve banka mevduatlarının tokenize edilmesi için blockchain teknolojisi başta olmak üzere dağıtık defter teknolojilerinin uygulanmasının teşvik edilmesi üzerine çalıştığını bildirdi.

Son dönemlerde pek çok ülke gibi Hong Kong da kripto para ekosistemine net bir düzenleyici çerçeve getirmek adına çalışmalarına hız kazandırdı. Wu Blockchain, Hong Kong regülatörünün yürüttüğü çalışmalarda ana hedeflerden birinin de CBDC konusunda önemli bir aşama kaydetmek olduğunu bildirdi.

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