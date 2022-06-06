Hindistan'da kripto paralarla uğraşan ve onlara yatırım yapan kullanıcılar, Terra ekosisteminin çöküşü ile uğradıkları zararı AirDrop yoluyla dağıtılan LUNA 2.0 coin'leri ile telafi etmekten çok uzakta.

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Hindistan‘da kripto paralarla uğraşan ve onlara yatırım yapan kullanıcılar, Terra ekosisteminin çöküşü ile uğradıkları zararı AirDrop yoluyla dağıtılan LUNA 2.0 coin’leri ile telafi etmekten çok uzakta.

Hintli Yatırımcılara Vergi Şoku

Hintli kripto para yatırımcıları, ülkede uygulanan vergi kanununda geçen ve kanunun kayıpların herhangi bir kazançla dengelenemeyeceğini emretmesinden dolayı AirDrop yoluyla aldıkları LUNA 2.0 coin’leri için vergi ödemek zorunda. Bundan dolayı birçok Hintli yatırımcının büyük miktarlarda vergi ödemesi gerekiyor. Kanuna göre, ülkedeki kripto para yatırımcıları yeni LUNA coin’lerinden sağladıkları kazançlar için yüzde 30 oranında vergi ödeyecek.

Hindistan’daki yeni vergi yasası 1 Nisan’da yürürlüğe girdi ve dünya genelinde kripto paraların en çok benimsendiği yatırımcıların bulunduğu ülkede hareketliliğe neden oldu. Kripto para borsası CoinSwitchKuber’ın kripto para piyasası için ilk Hindistan rupisi tabanlı endeksi başlatmasıyla genel gelişim açısından bazı ilerlemeler kaydedildi.

Tüm bunlarla birlikte, ülkede yabancı kripto para platformlarına ters ücret vergisi getirilmesi planlanıyor. Bu, ticaret hacimlerinde şimdiden keskin düşüşlerin yaşandığı ülkeden daha fazla çıkış yaşanabileceği anlamına geliyor.

LUNA 2.0 Hayata Tutunma Mücadelesi Veriyor

Orijinal LUNA coin sahipleri büyük çöküşün ardından Terra ekosistemini yeniden canlandırma planının bir parçası olarak LUNA 2.0 coin’ini AirDrop yoluyla aldı. Şu anda yeni LUNA coin’i hayata tutunma mücadelesi veriyor ve işlem görmeye başlamasının ardından ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,33 dolardan yüzde 65’in üzerinde değer kaybetti.

LUNA 2.0‘ın ticaret hacmi Mayıs ayında 2 milyar doları geçti ama projeyi çevreleyen tartışmaların nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil. Tüm bu tartışmalar projenin yeniden canlanma planına gölge düşürüyor. Yeni ağda aynı zamanda çöken UST’nin yerini alacak yeni bir stablecoin‘in başlatılmasının planlandığı bildiriliyor ancak bu yetkililer için pek iyi sonuçlar doğurmayabilir. Şu anda Terra’nın operasyonları hakkında başlatılan çok sayıda soruşturma bulunuyor.

Terra, canlanma planına ve bu plan doğrultusunda yapılan girişimlere yardımcı olmayacak birden fazla dava ile karşı karşıya. Örneğin, Güney Koreli yetkililer, Terra ekosistemindeki çöküşün ardından kripto paraları düzenleme çabalarına hız verdi.