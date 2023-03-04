Kripto bankası Silvergate Bank, kurumsalların kripto para borsalarına para aktarmak için kullandığı borsa ağı Silvergate Exchange Network'ü (SEN) risk temelli bir kararın parçası olarak kapattığını duyurdu.

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Davalar, düzenleyici incelemeleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalmasıyla zor duruma düşen kripto bankası Silvergate Bank, kurumsalların kripto para borsalarına para aktarmak için kullandığı borsa ağı Silvergate Exchange Network’ü (SEN) risk temelli bir kararın parçası olarak kapattığını duyurdu.

SEN’in Kapatılması Risk Temelli Bir Karar Olarak Nitelendirildi

Silvergate Bank, “risk temelli bir karar” olarak nitelendirdiği kararın sonucu olarak Cuma günü Silvergate Exchange Network‘ü kapattığını açıkladı. Ağın kapatılması, Moody’s’in Silvergate’in kredi notunu iki haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez düşürmesinin ardından geldi.

Moody’s, Silvergate Bank’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yıllık sunduğu 10-K raporunu geciktirmesi ve şirketin SEC’e iyi sermayelendirilmemiş olduğunu söylemesinin ardından, yetersiz sermaye ve yönetişim eksiklikleri nedeniyle notunu düşürdüğünü açıkladı.

Silvergate Bank, SEN’in kapatılmasına rağmen mevduatla ilgili diğer hizmetlerin bu kapatmadan etkilenmediğini belirtti.

Silvergate Bank’ın İflası Bekleniyor

Yakın zaman öncesine kadar Silvergate Bank ile çalışan Circle, Blockchain.com, Wintermute, GSR, Coinbase ve Paxos dahil olmak üzere birden fazla büyük kripto para şirketi kripto bankası ile bağlarını kopardıklarını açıkladılar. Silvergate Bank yakın zaman önce iflasında öngörüldüğü ve mahkeme emri ile emredildiği üzere kripto para kredi şirketi BlockFi’ye 9.9 milyon dolarlık ödeme yapacağını açıkladı.

SEC belgelerine göre, Silvergate Bank şu anda açılan davaların yanı sıra düzenleyici ve ABD Kongresi incelemesi de dahil olmak üzere bir dizi sorunla karşı karşıya.

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden bazı Silvergate Bank’ın en sonunda iflasını açıklayacağı üzerinde duruyor. Piyasa uzmanları ve analistleri kripto bankasının iflasını duyurmasının beklendiği gibi kripto para piyasasını olumsuz yönde etkileyeceğini söylüyor. Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler şimdiye kadar bu söylentilerle birlikte aşağı yönde hareket ettiler.