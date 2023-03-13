Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugünleri yıllar sonra volatilitenin azaldığı günlerde özleyen yatırımcılar olacaktır. Kripto para piyasaları hareketli. Son birkaç günde 20.000 doların altına düşen Bitcoin aniden %15’ten fazla arttı ve altcoinlerdeki yükseliş %10’u geçti. Kripto paraların kümülatif değeri tekrardan 1 trilyon dolar eşiğini geride bıraktı. Büyük yıkımın heyecanıyla short pozisyon biriktirenler ise şimdilik üzgün görünüyor.

Bitcoin Yükseliyor

Geçen hafta Bitcoin fiyatı büyük, uzun bir alt fitil oluşturdu. Kapanış hafif düşüş yönünde olsa da, fitilin uzunluğu nedeniyle bu hareket yükselişi tetikleyecekti. Bu hareket ilk olarak, 21.000 dolarlık yatay alandan potansiyel bir kırılmayı kurtardı. Şimdi, bölgenin bir kez daha destek sağlaması bekleniyor. İkinci olarak, RSI’ın 50’nin üzerinde kalmasına neden oldu. Bu, yükseliş eğiliminin bir işareti olarak kabul edilir.

Eğer toparlanma devam ederse yukarı doğru kırılım Bitcoin fiyatının 28.000 dolara kadar yükselmesini sağlayabilir. Olumsuz senaryoda aşağı yönlü kırılma fiyatı 17.000 dolar bölgesine itecektir.

Kripto Paralar Yorum

Haftalık grafiğe benzer şekilde, günlük grafik de bazı karışık işaretler veriyor. BTC fiyatı 10 Mart’ta sıçrayarak bir önceki kanalı destek olarak doğruladı. Grafik 12 Mart’ta büyük bir yükseliş mumu oluşturdu. Ancak, günlük RSI henüz düşüş eğilimi trend çizgisinden (yeşil çizgi) ayrılmadı. Üstelik hala 50 seviyesinin altında. Ardından, kısa vadeli altı saatlik grafik Bitcoin fiyatının azalan bir direnç çizgisinden aşağı indiğini gösteriyor. Bunu bir RSI kırılması ve 50’nin üzerindeki hareket izledi. Şimdi, BTC fiyatı kritik direnç seviyesi olan 22.400 dolar bölgesine yakın işlem görüyor.

Önümüzdeki iki potansiyel senaryo var. Yükseliş eğilimli olan BTC’nin dördüncü dalga geri çekilmeyi henüz tamamladığını öne sürüyor. Eğer öyleyse, onu 28.000 dolara götürecek beşinci dalganın içindeyizdir. Fakat 18.387 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar bu senaryoyu geçersiz kılar. Bitcoin fiyatının hızla 25.250 dolar seviyesini kazanıp üstünde kapanışlar yapması gerekecek. Fed cephesinden gelecek açıklamalarsa kritik öneme sahip olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.