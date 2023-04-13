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12 Nisan Çarşamba günü ABD’de Mart ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı ve enflasyon rakamları Fed’in enflasyon üzerinde baskı kurduğunun sinyallerini verdi. Geçtiğimiz hafta değerini yüzde 7’nin üzerinde değer artırarak yatırımcıları şaşırtan Bitcoin, görece olumlu gelen enflasyon verilerine öngörülen ölçüde olumlu tepki vermemiş olsa da güncel on-chain (zincir üstü) verileri BTC için büyük bir yükseliş dalgasının yaklaştığına işaret ediyor.

Blok Ödülü Yarılanmasına Doğru

Kripto para piyasasındaki hemen herkes makro gelişmelere odaklanmışken ünlü piyasa analisti Ali Martinez, Bitcoin ekosistemindeki bir sonraki büyük olaya, 2024’te yaşanacak olan halving’e başka bir deyişle blok ödülü yarılanmasında odaklanmış durumda.

Martinez’e göre geçmişteki blok ödülü yarılanmaları fiyat performansı için bir referans gösterge olarak kabul edilmesi halinde Bitcoin fiyatının 2024’teki blok ödülü yarılanması öncesinde ve sonrasında değerini önemli ölçüde artırarak yükselmesi gerekiyor. Bitcoin blok ödülü yarılanmalarında, madencilere ödül olarak verilen BTC miktarı yüzde 50 oranında azaltılır. 2024’teki blok ödülü yarılanmasıyla şu anda 6.25 BTC olan blok ödülü 3.125 BTC‘ye düşecek. Blok ödülü yarılanmalarıya üretilen yeni BTC miktarı azaldığı için talebin aynı kalması durumunda arzdaki bu düşüşün fiyatı yükseltmesi beklenir.

Bitcoin İşlem Ücreti – Ödül Oranı

Blok ödülü yarılanması kadar Bitcoin’in gelecekteki performansı hakkında fikir veren bir diğer gösterge ise işlem ücretleri – ödül oranıdır. Martinez, Bitcoin’deki işlem ücretlerinin ödüllere olan oranının ağın finansal sürdürülebilirliğini gösteren çok önemli bir gösterge olduğunu savunuyor. Blok ödülü yarılanmasının ardından blok ödülü miktarının düşmesiyle Bitcoin’in işlem ücretlerinin ödüllere olan oranı madenciler için son derece kritik bir gelir kaynağı haline gelecek. Martinez, bu göstergeye ilişkin yaptığı yorumda şunları söyledi:

Daha yüksek bir işlem ücreti – ödül oranı sağlıklı ve sürdürülebilir bir ağa işaret ederken, yatırımcı güvenini ve talebini artırır ve BTC fiyatını yükseltir. Tersi durumda ise daha düşük bir işlem ücreti – ödül oranı uzun vadede sürdürülebilirlikle ilgili endişelere neden olur ve BTC fiyatını olumsuz yönde etkiler.

Yukarıdaki grafikten de görülebildiği gibi, kripto para piyasası 2019 ve 2020 yıllarında bugüne benzer şekilde güçlü bir akümülasyon döngüsüne girmiş ve ardından büyük bir ralli yaşanmıştı. Bu durum, şu anda da benzer bir akümülasyon döngüsüne girerek 2024’deki blok ödülü yarılanmasına doğru ilerleyen Bitcoin için potansiyel bir rallinin işaretini veriyor. Elbette bunun BTC fiyatı için kesin bir ralli işareti olmadığını, 2024’deki blok ödülü yarılanmasına kadar fiyatı etkileyebilecek birçok makro gelişmenin olduğunu unutmamak gerekiyor.