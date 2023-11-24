Hazırlıklar Yapılsın! Piyasayı Koklayan 5 İsimden Çarpıcı Bitcoin ve Altcoin Tahmini!

Avustralya‘nın en büyük kripto para borsalarının bir numaraları, piyasanın büyük bir rallinin ilk aşamasına çoktan girdiğini ve kripto para satın alan kişi sayısındaki artışın önümüzdeki yılın başında hızlanmasını bekledikleri yönünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Avustralya’daki önde gelen kripto para borsalarının CEO’larının, genel müdürlerinin ve diğer önde gelen isimlerinin mevcut piyasa koşulları ışığında genel olarak Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için söyledikleri ve beklentileri.

“Kemerlerinizi Bağlayın”

Kripto para borsası Independent Reserve CEO’su Adrian Przelozny Cointelegraph’a verdiği demeçte, piyasa aktivitesinde 2024’ün başında önemli bir artış görmesini beklediğini ve bu gerçekleşmeden önce altyapı oluşturmak için işe alımlar yaptıklarını söyledi. Przelozny, “Boğa piyasasına hazırlanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çünkü boğa piyasası geldiğinde çok hızlı gerçekleştiğini biliyoruz. Süreçlerinizin, çalışanlarınızın ve altyapınızın yerinde olduğundan emin olmak gerekiyor ki iş yoğunluğumuz bir gecede üçe katlandığında bunun üstesinden gelebilesiniz.” derken “Bence önümüzdeki iki yıl iyi geçecek. Kemerlerinizi bağlayın.” eklemesini yaptı.

BTC Markets şefi Caroline Bowler ise Ocak ayında başlayan genel bir toparlanma ile piyasa koşullarının yıl içinde daha da yükselişe geçeceğini söyledi. Bowler, piyasa kazanımlarının yörüngesi tam olarak doğrusal olmasa da, hem varlık fiyatlarındaki hem de teknoloji uygulamalarındaki endüstri çapındaki büyümenin emin olmak için nedenler olduğunu ekleyerek şunları söyledi:

Piyasayı saran tozun dağılıyor olması, yeni kullanıcı akını ve işlem hacimlerindeki artış bir boğa piyasasının ilk aşamalarında olduğumuza dair değerlendirmemizi destekliyor.

Swyftx‘in ürün stratejisi başkanı Tommy Honan, kripto para borsasındaki satın alım aktivitelerinde artış görmeye başladıklarını ve otomatik ödeme özelliğini desteklemek için hızla hareket ettiklerini söyledi. Honan ayrıca Avustralya’nın dört büyük bankasının bazı kripto para borsalarına para yatırma işlemlerini sınırlandırması veya tamamen yasaklaması nedeniyle Avustralya’daki kripto para pazarının birtakım sorunlarla karşı karşıya olduğunun da altını çizdi.

Dahası Honan, aktivitedeki artışın nedeni olarak kaçırma korkusu (FOMO) kaynaklı olmadığını, bunun yerine piyasa temellerinin ayı piyasası sırasında kenara çekilen yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini vurgulayarak “Şu anda tüm göstergelerimiz yeşil yanıp sönüyor. Ayı piyasası sırasında hareketsiz kaldıktan sonra önemli sayıda müşterinin piyasaya geri döndüğünü görüyoruz. Piyasa uyanıyor ama gerçek şu ki kimse döngünün neresinde olduğumuzu bilmiyor.” dedi.

Önde gelen kripto para borsalarından Kraken‘in Avustralya kolunun Genel Müdürü Jonathon Miller ise ihtiyatı elden bırakmıyor ve piyasanın hangi aşamada olduğunu söylemenin zor olabileceğini belirterek “Kripto para piyasasının ya boğa piyasasında ya da ayı piyasasında olduğuna dair yaygın bir yanlış kanı var. Gerçekte bu ikisi arasında, geniş bir gri alandayız” dedi.

Miller, geçen yılın bu zamanlarına kıyasla iyimser olmak için pek çok neden olduğunu, özellikle de gelecek yıl gerçekleşecek Bitcoin blok ödülü yarılanamsı ve Ethereum‘un Dencun güncellemesinin kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisini çekmeye başladığını düşündüğünü itiraz ederek “Kripto paralara yönelik artan kurumsal iştah genellikle göz ardı ediliyor. Evet, piyasalar şu anda Bitcoin ve Ethereum için ETF başvurularına odaklanmış durumda, ancak geçen yıl, bu gelişmekte olan varlık sınıfına yatırım yapmak isteyen birçok kurumsal müşterinin ilgisinin yeniden canlandığını gördük.” ifadelerini kullandı.

Binance’in Avustralya Kolundan FOMO Uyarısı

Binance‘in Avustralya kolunun Genel Müdürü Ben Rose ise boğa piyasasının gelip gelmediği konusunda bir açıklama yapmak istemedi ancak Binance’in Avustralya kolunda yeni kayıtların ve alım satım aktivitesinin son aylarda arttığını belirtti. Rose, Binance Avustralya’nın potansiyel bir ralli öncesinde kullanıcıları eğitmeye ve kullanıcıların FOMO alımlarından kaçınmasını sağlamaya odaklandığını söyledi:

Binance’ten çıkan birçok müşteriye kripto paraya girme nedenlerini sorduk ve bunların dörtte biri piyasaya yönelmelerinin ana nedeni olarak başkalarının kripto para piyasasında başarılı olmasını söyledi. Bu en büyük itici güç. Yani kriptoda FOMO gerçek bir şey.

Rose, piyasa genelinde artması beklenen bir sonraki hareketlilik boyunca kullanıcıları elde tutmanın anahtarının, insanların bir piyasa çılgınlığı sırasında ezilmemesini sağlamak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: