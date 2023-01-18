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Güney Kore’nin başkenti Seul, 16 Ocak’ta Metaverse Seul’ün ilk aşamasını tanıtarak inisiyatif aldı. Bu, hükümetin idari, ekonomik konular, vergiler ve eğitim gibi hizmetleri halka sunduğu çevrimiçi bir metaverse platformu olacak. Yetkili makam, bunun bir şehir yönetimi tarafından desteklenen dünyanın ilk kamu destekli metaverse platformu olduğunu iddia ediyor.

Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında Seul Belediye Başkanı Oh Se-Hoon bu projenin resmi olarak başlatıldığını duyurdu. Seul’ün ilk aşaması başarılı beta testinin ardından tamamlandı. Belediye Başkanı, internetin vatandaşlar için bir iletişim yeri olarak hizmet vereceğini, insanların resmi belgeleri görüntüleyebileceğini, belirli şikayetlerde bulunabileceğini ve şehir vergilerinin ödenmesi hakkında bilgi alabileceğini belirtti.

Seul Yetkilileri Metaverse İlgi Gösteriyor

İkinci aşama 2024 yılında başlayacak ve emlak danışmanlığı ve denizaşırı yatırımcıların yerel işletmelerle tanıştırılması gibi daha kapsamlı bir dizi hizmeti içerecek.

Seul yetkilileri kamu metaverse’ini 2026 yılına kadar tamamlamayı umuyor ve üçüncü aşamada şehrin fiziksel varlıklarını daha doğru bir şekilde yönetmek için Sanal gerçeklik teknolojisi araçlarının bir kombinasyonunu kullanabileceklerini iddia ediyor.

Güney Kore hükümeti Metaverse ya da sanal gerçeklik ortamlarının faydalarını en üst düzeye çıkarmaya büyük ilgi gösteriyor. Bu proje, merkezi kuruluşların müdahalesi olmadan ve blok zincirleri etrafında inşa edilen merkezi olmayan platformlara doğru desteklenen internet için yeni bir adım olan Web3 hareketinin bir parçasıdır.

Güney Kore Bilim ve BİT Bakanlığı, Şubat 2022’de ülkenin metaverse sektörlerine yatırım yapmak için 223,7 milyar Kore WON’u yani 180 milyon dolarlık bir fon harcama planını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, bu teknolojinin geliştirilmesini en önemli öncelik olarak görmekte. Sonuç olarak, Samsung Electronics, SK Telecom ve Naver Corp gibi büyük Güney Koreli şirketlerin hepsi metaverse’e genişledi.

Güney Kore Neyi Hedefliyor?

Güney Kore Bilim Bakanlığı metaverse’i, kullanıcıların ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sağlamak üzere etkileşime girebildiği dijital ve fiziksel dünyaların birleştiği nokta olarak tanımlıyor.

Hükümetin Dijital Politika Bölümü, Metaverse Seul’ü gerçekliğin, yaratıcılığın ve iletişimle buluştuğu bir yer olarak tasvir ediyor. Kısa bir süre önce Jang Dong-Seon adlı Koreli bir nörobilimci, belediyenin Podcast kanalında, siber platformun şehri küresel kamu hizmeti sektöründe ilk hamleyi yapan haline getirdiğini belirtti.

Platform ayrıca kullanıcı avatarlarını içeren cinsel suçlar, sözlü taciz ve bilgi sızıntısı gibi yasadışı eylemleri önlemekle de ilgileniyor. Bu nedenle, Seoul Digital Foundation’ın Metaverse için etik kuralları platformun yol gösterici davranış kuralları olarak seçilmiş durumda. Avatarların birbirlerine dokunmasına izin verilmiyor, kabalık yapanlar otomatik olarak uzaklaştırılıyor ve kullanıcılar karşılaştıkları her türlü sorunu bildirebiliyor.

Bunun yanı sıra, dünya çapında çok sayıda işletme, Facebook Ekim 2021’de Meta olarak yeniden markalaştığında sanal ofisler inşa etme niyetlerini açıkladı. Bununla birlikte, FTX, Voyager Digital ve Celsius Network dahil olmak üzere önde gelen birkaç sistem 2022’de sessizliğe büründü ve bu da benimsenmeyi yavaşlatmış olabilir.