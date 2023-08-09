Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 29.500 dolara yaklaşıyor ancak Chainlink yatırımcıları umutlu. Poppe gibi birçok popüler kripto para analistinin favori altcoini olan Chainlink alanında tek ve bu onun en büyük artısı. Oracle beslemeleri konusundaki başarısı token fiyatına yeterince yansımasa da yakında bunu görebiliriz.

Chainlink (LINK) Yorum

Chainlink (LINK) fiyatı umut verici uzun vadeli yükseliş sinyalleri gösteriyor. Önemli bir yatay seviyeyi geri kazanmayı başaran popüler kripto para şu anda uzun vadeli çapraz direnç seviyesinin üstesinden gelmeye çalışıyor. BTC sert düşüşünün sürdürürse muhtemelen başarısız olacak ancak orta vadeli hedefi yansıttığı için yatırımcıların bu kurulumu incelemesi yararlı olabilir.

Uzun vadeli göstergeler LINK’in eninde sonunda direnç çizgisinden çıkacağını gösteriyor. Fakat kısa vadeli göstergelerin yükselen destek hattından gelen kırılma nedeniyle aynı şeyden bahsettiğini söyleyemeyiz.

Haftalık grafikte LINK fiyatının Mayıs 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü görüyoruz. Bu düşüş Haziran ayındaki 4,73 dolar dibine neden olmuştu. Başlangıçta Mayıs 2022’den bu yana kurulmuş olan 6 dolarlık yatay destek alanından net bir kırılmaya benzese de fiyat hızla kritik eşiği geri aldı.

LINK Coin Fiyatı Tahmin

Destek kaybının hızlı telafisi son aşırı satışların daha derin diplere neden olmayabileceğini söylüyor. Bu umut verici. LINK Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada BTC düşüşünün de etkisiyle 7,69 dolar bölgesine geriledi. Ancak 826 günlük uzun bir süredir yerinde olan 7,9 dolarlık direnç çizgisi yakın gelecekte kırılabilir. Birçok altcoinin 600-800 günlük düşüş trendlerini kırmaya başladığını haftalardır söylüyoruz. Bu genel altcoin piyasası için yatırımcılara umut veriyor.

Başarılı bir kırılma ve bu çizginin üzerinde kapanış düzeltmenin sona erdiğini gösterecek. Olası yükseliş senaryosunda fiyatın 18 dolarlık sonraki direnci test etmesi muhtemeldir. Tersine devam eden BTC düşüşü ivme kazanır ve LINK Coin dirençten uzaklaşırsa fiyatın 6,2 dolarlık destek bölgesine kadar düştüğünü görebiliriz.

Özetle uzun vadeli LINK fiyat tahmini yükseliş yönündedir ve uzun vadeli direnç çizgisinden bir kırılma beklenmektedir.