Grayscale’in SEC davasını kazandığı haberinin duyurulması ile birlikte kripto para piyasası güçlü bir yükseliş yaşadı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), %6’nın üzerinde bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. BTC’deki değer artışlarının yanı sıra Coinbase hisselerinde de %15’i aşan bir yükseliş kaydedildi. Coinbase Global Inc (COIN) hisseleri kaydettiği son yükselişlerin ardından 85 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Piyasalarda Grayscale Etkisi

Grayscale‘in SEC davasını kazanması, piyasalarda büyük bir etki yarattı. Kripto para piyasası güçlü bir yükseliş başlattı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde yeniden yükselişe geçti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine yükseldi.

Kripto para piyasasındaki volatilite de BTC‘nin hızla 28.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaşması ile birlikte önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ayrıca işlem hacimlerinde de çarpıcı bir yükseliş görüldü. Kripto para piyasasının 24 saatlik toplam işlem hacmi de %90’a yakın bir artış ile 44 milyar dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle Bitcoin Cash (BCH), Stacks (STX), Conflux (CFX) ve THORChain’de (RUNE) de çift haneli değer artışları kaydedildi.

Coinbase Hisselerinde Yüzde 15’e Yakın Yükseliş

Gün içerisinde piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, güçlü bir yükseliş hareketi başlattı ve değer artışlarına hız kazandırdı. Öte yandan Grayscale’in davayı kazanmasının yarattığı etki, kripto para piyasası ile de sınırlı kalmadı. İşlem hacimleri bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase‘in hisselerinde de önemli bir yükseliş yaşadı.

Güncel verilere göre Coinbase Global Inc (COIN) hisseleri de %15’i aşan bir yükseliş kaydetti. COIN, kaydettiği bu son yükselişlerin ardından saatler içerisinde 73 dolar fiyat seviyelerinden 85 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.