  • CoinTürk
  •   Grayscale CEO’sundan Mahkeme Kararı Sonrası Açıklamalar: SEC’ye Yapılan Spot Bitcoin ETF’i Başvurusu Yenilenecek mi?

Grayscale CEO’sundan Mahkeme Kararı Sonrası Açıklamalar: SEC’ye Yapılan Spot Bitcoin ETF’i Başvurusu Yenilenecek mi?

Özet

  • Grayscale'in SEC davasını kazanması, piyasalarda güçlü bir etki yarattı.
  • Mahkeme kararı sonrası Bloomberg ile röportaj yapan Grayscale CEO'su Michael Sonnenshein, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Sonnenshein, Grayscale'in SEC'ye yeniden Spot Bitcoin ETF'i başvurusu yapıp yapmayacağı konusunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
14:45
31 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, Çarşamba günü Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda SEC davası başta olmak üzere son gelişmeleri ilişkin bir değerlendirme yaptı. Sonnenshein, Grayscale’in SEC davasını kazanmasının ardından şirketin SEC’ye yaptığı Spot Bitcoin ETF‘i başvurusunun yeniden yapılması gerekip gerekmediği konusunun henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Piyasalarda Grayscale Etkisi

Grayscale’in SEC davasını kazanması, piyasalarda güçlü bir etki yarattı. Kripto para piyasası haberin duyurulmasının hemen ardından hızla yükselişe geçti ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Salı günü 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, piyasadaki yükselişin etkisiyle yüksek oranlarda değer artışları kaydetti.

Ayrıca Grayscale davasının etkisi, kripto para piyasası ile de sınırlı kalmadı. Coinbase Global Inc (COIN) hisseleri, %15’lik bir yükseliş yaşadı ve Salı günü 85 dolar seviyelerini aştı. GBTC hisseleri de Salı günkü mahkeme kararının ardından başlangıçta %15’in üzerinde bir yükseliş yaşadı ancak son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama %4 değer kaybetti.

Kripto para piyasası da Salı günü kaydedilen yükselişlerin ardından yeniden düşüşe geçti. Hafta içerisinde 28.000 dolar seviyelerine kadar yükselen BTC, 27.200 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

Grayscale, ETF Başvurusunu Yenileyecek mi?

Mahkeme kararı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, Bloomberg ile bir röportaj gerçekleştirdi. Sonnenshein, şirketin SEC‘ye yeniden Spot Bitcoin ETF‘i başvurusu yapıp yapmayacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını belirtti ve konuya ilişkin “Mahkemenin yayınlayacağı nihai emirle gelen nihai operasyonel prosedürleri görmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

Ayrıca hafta içerisinde yayımladığı bir raporda Grayscale’in davayı kazanmasına ilişkin bir değerlendirme yapan varlık yönetimi şirketi Bernstein, Grayscale davasının piyasalardaki olası etkilerine dikkat çekti. Bernstein analistleri, mahkemede çıkan bu kararın Spot Bitcoin ETF‘i başvurularının SEC’den onay alma ihtimalini artırdığını öne sürdü.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
COINTURK, FinTech Awards 2023’de Türkiye ve Orta Doğu’nun En İyi Kripto Para Haber Platformu Seçildi!
COINTURK, FinTech Awards 2023’de Türkiye ve Orta Doğu’nun En İyi Kripto Para Haber Platformu Seçildi!
Grayscale Davasının Etkileri Devam Ediyor: Coinbase Hisselerinde Yüzde 15’i Aşan Yükseliş
Grayscale Davasının Etkileri Devam Ediyor: Coinbase Hisselerinde Yüzde 15’i Aşan Yükseliş
Laos, Enerji Sorunları Nedeniyle Kripto Madenciliğini Askıya Aldı
Laos, Enerji Sorunları Nedeniyle Kripto Madenciliğini Askıya Aldı
Hong Kong Para Otoritesinden Açıklamalar: Kripto Para Regülasyon Çalışmaları Hız Kazanıyor!
Hong Kong Para Otoritesinden Açıklamalar: Kripto Para Regülasyon Çalışmaları Hız Kazanıyor!
HashKey Hong Kong’ta Perakende Kripto Alım Satım Hizmetlerine Başlıyor
HashKey Hong Kong’ta Perakende Kripto Alım Satım Hizmetlerine Başlıyor
Rusların Dijital Ruble Hakkındaki Düşünceleri: Güvenli ve Kullanışlı
Rusların Dijital Ruble Hakkındaki Düşünceleri: Güvenli ve Kullanışlı
Independent Reserve ve PayPal: Kripto Yatırımcılarına Yeni Olanaklar
Independent Reserve ve PayPal: Kripto Yatırımcılarına Yeni Olanaklar
Son Dakika: ABD PMI Verileri Açıklandı! FED’in Faiz Kararı Ne Olacak? Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Son Dakika: ABD PMI Verileri Açıklandı! FED’in Faiz Kararı Ne Olacak? Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023