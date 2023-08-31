Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, Çarşamba günü Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda SEC davası başta olmak üzere son gelişmeleri ilişkin bir değerlendirme yaptı. Sonnenshein, Grayscale’in SEC davasını kazanmasının ardından şirketin SEC’ye yaptığı Spot Bitcoin ETF‘i başvurusunun yeniden yapılması gerekip gerekmediği konusunun henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Piyasalarda Grayscale Etkisi

Grayscale’in SEC davasını kazanması, piyasalarda güçlü bir etki yarattı. Kripto para piyasası haberin duyurulmasının hemen ardından hızla yükselişe geçti ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Salı günü 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, piyasadaki yükselişin etkisiyle yüksek oranlarda değer artışları kaydetti.

Ayrıca Grayscale davasının etkisi, kripto para piyasası ile de sınırlı kalmadı. Coinbase Global Inc (COIN) hisseleri, %15’lik bir yükseliş yaşadı ve Salı günü 85 dolar seviyelerini aştı. GBTC hisseleri de Salı günkü mahkeme kararının ardından başlangıçta %15’in üzerinde bir yükseliş yaşadı ancak son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama %4 değer kaybetti.

Kripto para piyasası da Salı günü kaydedilen yükselişlerin ardından yeniden düşüşe geçti. Hafta içerisinde 28.000 dolar seviyelerine kadar yükselen BTC, 27.200 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

Grayscale, ETF Başvurusunu Yenileyecek mi?

Mahkeme kararı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, Bloomberg ile bir röportaj gerçekleştirdi. Sonnenshein, şirketin SEC‘ye yeniden Spot Bitcoin ETF‘i başvurusu yapıp yapmayacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını belirtti ve konuya ilişkin “Mahkemenin yayınlayacağı nihai emirle gelen nihai operasyonel prosedürleri görmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

Ayrıca hafta içerisinde yayımladığı bir raporda Grayscale’in davayı kazanmasına ilişkin bir değerlendirme yapan varlık yönetimi şirketi Bernstein, Grayscale davasının piyasalardaki olası etkilerine dikkat çekti. Bernstein analistleri, mahkemede çıkan bu kararın Spot Bitcoin ETF‘i başvurularının SEC’den onay alma ihtimalini artırdığını öne sürdü.