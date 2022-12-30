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  •   Grafikler Konuşuyor: Bu 3 DeFi Altcoin’i 2023’e Damga Vurabilir!

Grafikler Konuşuyor: Bu 3 DeFi Altcoin’i 2023’e Damga Vurabilir!

Sizin için teknik analiz ışığında 2023'te yatırım yapılacak en iyi 3 DeFi altcoin'i derledik. İşte yeni yılda yatırım yapılabilecek en iyi 3 DeFi altcoin'i.
11:08
30 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Teknik analiz ışığında 2023‘te yatırım yapılacak en iyi 3 DeFi altcoini ile sizlerleyiz. Ayı piyasasının ortasında ağır kayıplar veren birkaç DeFi token’ını yavaş yavaş yatay hareket ederek düşüş momentumunun azaldığını göstermeye başladığı görülüyor. Bu yatay fiyat hareketleri düşüş trendinin tersine dönmesinin öncü işaretleri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, ilgilenen yatırımcılar için 2023’te kazançlarını en üst düzeye çıkarma potansiyeline sahip 3 DeFi altcoin’ini bir araya getirdik.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) fiyatı yaklaşık bir yıldır yatay trend altında hareket ediyor. Haftalık zaman dilimi fiyat grafiğindeki bu konsolidasyon hareketi bir simetrik üçgen formasyonunun oluşmasına neden olmuş durumda.

Teoride bu formasyon, fiyatların yakınındaki trend çizgilerinden birini yukarı ya da aşağı yönde kırması halinde güçlü bir rallinin tetiklenmesini sağlar. Şu an için piyasadaki mevcut belirsizlik ve olumsuz hava nedeniyle UNI fiyatının formasyonun destek trend çizgisini kırma ihtimali ağır basıyor. Bu nedenle, trend çizgisinin altında bir haftalık mum kapanışı düşüş momentumunun artmasına ve fiyatı 3 dolar seviyesine kadar götürmesi beklenebilir. Öte yandan altcoin’in fiyatı destekten güç alarak yukarı yönde hareket ederek direnç çizgisini kıracak olursa 13 dolara varan bir yükseliş görülebilir.

Uniswap, bu yazının hazırlandığı sırada 5 dolar seviyesinde, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 44,97 doların yüzde 88,94 altında fiyatlanıyordu.

Avalanche (AVAX)

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 146,22 dolardan bir V şeklinde tepe dönüşü yapan Avalanche‘ın (AVAX) fiyatı güncel fiyatlarla bu seviyenin yüzde 92,45 altında işlem görüyor. AVAX’ın şu anda bir düşen trend çizgisinin altında istikrarlı bir şekilde değer kaybettiği görülüyor.

Düşen AVAX fiyatı göz önüne alındığında, yatay hareket eden günlük RSI eğilimi düşüş momentumunda zayıflığa işaret ediyor. Bu pozitif sapma, düşüşün tersine dönmesi ve genel trend çizgisinden bir kırılım olması ihtimalini artırıyor.

Avalanche düşen trend çizgisinin üzerinde bir haftalık mum kapanışı, alım baskısının artmasına ve fiyatın 30 dolar seviyesini aşmasına neden olabilir.

Chainlink (LINK)

Önceki düşüşünün ardından, Chainlink (LINK) fiyatı son yedi ay içinde ağırlıklı olarak yatay hareket etti. Dahası, bu konsolidasyon aşaması fiyatın 9,5 ila 5,6 dolar arasında hareket ettiği bir aralığın oluşmasını tetikledi. Bununla birlikte, bu dikdörtgen modelindeki aralığın aşağı ya da yukarı yönde kırılımı güçlü bir yönlü ralli sunma potansiyeline sahip. Aşağı yönde bir kırılımla 5,6 doların altında gelecek bir haftalık mum kapanışı hakim düşüş trendinin 3,3 dolara kadar devam etmesine neden olabilir.

LINK, bu yazının hazırlandığı sırada tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 52,88 dolardan yüzde 89,67 düşüşle 5,45 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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