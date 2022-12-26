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Grafikler Konuşuyor! 2022 ve Unutulmayacak 10 Olay!

2022 o kadar da hızlı geçmedi. Yaşanan olaylar her ay yeni bir kaosu müjdeliyordu.
17:05
26 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 5 Dakika

Kripto tarihinin belki en zor yılı değildi ama en yoğun gündemli yılı olabilir. Sayısız büyük gelişmeye ev sahipliği yaptı. 2022 yılı kripto para yatırımcılarına istediği şeyi vermedi ve sürekli düşüşler özellikle altcoinlerde derin kayıpları beraberinde getirdi. Peki bu yılın unutulmaz 10 olayı neydi? Bugün grafiklerin dilinden unutulmayacak 10 gelişmeyi ele alıyoruz.

DeFi Hack

Bu yıl çalınan fonların miktarı ciddi anlamda arttı. Vitalik Buterin’in yıl başında yaptığı “köprüler hacklenebilir” uyarısı yerini tam olarak buldu. En büyük kayıp bu yıl mart ayında Ronin köprüsünün hacklenmesiydi. Toplam kayıp 173.600 Ether ve 25,5 Milyon USDC oldu. O günün değeriyle yaklaşık 600 milyon dolarlık kayıp yaşandı. ABD hükümeti saldırıyı Kuzey Koreli hack grubu Lazarus’la ilişkilendirdi.

Yıllara göre DeFi hack kayıplarını da aşağıdaki grafikte görüyorsunuz.

Terra İflasıı

Yatırımcılar herhangi bir kripto paraya aşık olmamaları gerektiğini LUNA çöküşüyle anladı. Mayıs ayında LUNA arzı 6,5 trilyon seviyesine sıçradı ve ölüm sarmalına giren LUNA/UST sıfıra gitti. Algoritmik stablecoinlere bakışı değiştiren bu olay altcoinlerin ciddi anlamda değer kaybetmesine neden oldu ve birçok kripto şirketi bu depremin etkisiyle yıkıldı. Terra Analytics’in verilerine göre, Mayıs ayı başında Luna arzı 340.000 civarındaydı. 10-12 Mayıs tarihleri arasında 176 milyara çıkan arz 13 Mayıs’ta 6,5 trilyona ulaştı.

Tornado Cash

Ağustos ayında ABD Hazinesi, kullanıcıların gizlilik için başvurduğu kripto para mikseri Tornado Cash’i yasakladı. Düzenleyici kurum, Tornado Cash ve 44 ilişkili Ethereum ve USDC cüzdanını yaptırım listesine ekledi. SDN listesi, ABD’de faaliyet göstermek isteyen ABD’li kişi ve firmaları, belirlenmiş kuruluşlarla finansal etkileşimlerden menediyor.

Madencilik Cihazlarına Talep

Geçen yıl boğa piyasasının zirvesinde, Bitcoin madencileri hashrate’i artırmak için yarıştılar ve aylar süren teslimat süreleriyle satın alma anlaşmaları imzalamaktan mutluluk duydular. Ancak geçtiğimiz aylarda madencilik ekonomisi kötüleştikçe ASIC makine fiyatları da düştü. Madencilik şirketleri bu cihazları teminat olarak kullanıp krediler çektiği için önemli yaralar aldı. Aynı zamanda madenciler Bitcoin fiyatı 19.500 doların altında kaldığı için neredeyse zararına faaliyet gösteriyor.

Ethereum Merge

Kripto paraların tarihinde Ethereum birleşmesi (Merge) kesinlikle önemli bir andı. Normal şartlarda bu denli büyük bir teknolojik güncelleme ETH fiyatını birkaç kat artırmalıydı. Ancak makro-ekonomik problemler, kriptonun kendi özgü sorunları bunu engelledi. 15 Eylül tarihinde Ethereum bir PoS ağına dönüştü ve madencilere ihtiyaç kalmadı. Bu gelişme ağın deflasyonist sürecini de başlatan bir hamle oldu. 2022 son çeyrekte Ether enflasyonu neredeyse sıfıra düştü.

ETH, BTC’yi Geçti

Ağustos ayında ilk kez ETH vadeli işlemlerinin hacmi BTC vadeli işlemlerinden daha büyüktü. The Block Research’e göre, ETH hacmi BTC’ye göre 1,1 kat daha fazlaydı. Ethereum birleşmesinin oluşturduğu beklenti bu talebi tetikledi. Ancak fiyat beklenen performansı gösteremedi.

GBTC İskontosu

GBTC’nin net varlık değerine (NAV) iskontosu yıl boyunca tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Bitcoin fonu 17 Haziran’da -%34’e ulaştığında düşüşe geçti. İndirim, SEC’in GBTC’nin spot bitcoin ETF’sine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine ilişkin kararından önce daraldı. İskonto, Aralık 2022’de NAV’ye neredeyse %50 iskontoya kadar genişledi. Eğer önümüzdeki yıl SEC, GBTC’yi bir ETF’e dönüştürmezse kayıp daha da derinleşebilir. Grayscale bu konuda SEC’e taraflı davrandığı gerekçesiyle dava açtı.

FTX Çöküşü

Hızlı bir iflas oldu, Kasım başında sızdırılan Alameda Haziran Bilançosu korkunun fitilini ateşledi. Binance CEO’sunun FTT Token satışıyla ilgili yaptığı duyurunun ardından iflas kaçınılmazdı. SBF tüm suçunu Twitter Space yayınlarında itiraf etti ve müşteri varlıklarının izinsiz biçimde kullanıldığı ve batırıldığı ortaya çıktı.

BAYC vs CryptoPunks

En iyi iki NFT koleksiyonu son aylarda taban fiyat açısından birbirine yakın seyrediyor. BAYC taban fiyatında ciddi erimeler oldu.

Bitcoin Volatilitesi

Bitcoin volatilitesi 25 Ekim’de %27,06’ya ulaşarak %23,37’ye kadar düştüğü Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Buradaki volatilite, Bitcoin fiyatındaki önceki 30 günün günlük yüzde değişiminin standart sapması olarak tanımlandı. Volatilite eksikliği fiyat hareketlerinin durgunlaşmasına neden oldu, ancak FTX’in çöküşü sadece birkaç hafta sonra gerçekleştiği için bu durum uzun sürmedi.

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