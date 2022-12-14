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ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı Salı günü başladı ve Federal Reserv’in (Fed) faiz oranlarını 50 baz puan artırması bekleniyor. Çarşamba günü sona erecek olan iki günlük toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası konuşması yapacak ve ardından basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Fed’in politika faizini açıklamasının yanı sıra enflasyon, GSYH ve işsizlik rakamlarına ilişkin yönlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Yılın Son FOMC Toplantısına Dönük Beklentiler

Yatırımcılar, hisse senedi fiyatlarını, Bitcoin (BTC) ve altcoin’leri büyük ölçüde hareketlendirebilecek katalizörlerle dolu bir haftanın ortasına gelirken, gözler yılın son FOMC toplantısına çevrilmiş durumda.

Yatırımcılara ABD’de enflasyonun Ekim ayında olduğu gibi yavaşlamaya devam ettiğini gösteren Kasım ayına ilişkin TÜFE verilerinin okuması olumlu olurken, Bitcoin‘in 18 bin doların üzerine çıktığı, altcoin‘lerin birçoğunun çift haneli yükseldiği görüldü Dün açıklanan ABD’de Kasım ayına ilişkin TÜFE verileri aylık ve yıllık enflasyonun sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 7,1 gelerek beklentilerin altında kaldı.

ABD’de Kasım ayına ilişkin TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından gözler Fed’in Salı günü başlayıp Çarşamba günü basın toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararını açıklamasıyla sona erecek olan Aralık ayı FOMC toplantısına çevrildi. Piyasa şu anda Fed’in daha önceki 75 baz puanlık faiz artırımına kıyasla 50 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini bekliyor.

CME’nin FedWatch Tool, yılın son FOMC toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkması ihtimalini yüzde 79,4, 75 baz puanlık bir faiz artırımı kararı çıkması ihtimali ise yüzde 20,6 olarak gösteriyor.

Piyasa uzmanları, Fed’in beklentilere paralel bir faiz kararı vermesini beklerken, piyasalar üzerinde belirleyici olan unsurun Powell’ın yapacağı açıklamalar olacağı üzerinde duruyor.

Fed’in 5’nci Faiz Artırımı Olacak

Fed, 2 Kasım’da federal fonlama oranını yüzde 3,75 ila 4 hedef aralığında tutmak için 75 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Bu artış, Fed tarafından üst üste yapılan dördüncü faiz artırımı oldu ve 2022 yılında şu ana kadar yapılan artırımlarla federal fonlama oranı 375 baz puana çıktı.

Fed, bugün 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi halinde ABD’de federal fonlama oranı yüzde 4,25 ila 4,5 aralığına yükselmiş olacak.