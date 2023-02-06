Eğer düşüş sonrası haftalık kapanış destek üzerinde olursa iyi bir alım fırsatı görebiliriz. Uzun vadede yükseliş devam edecek gibi görünüyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük altcoinlerden biri yaklaşan ralliden önce kripto para yatırımcılarına iyi bir alım fırsatı verebilir. Bu ay daha fazla önemli duyuruyu açıklaması beklenen Cardano için ralliden önce bir geri çekilme görülebilir. Peki alım için değerlendirilebilecek kritik seviye neresi? Kripto yatırımcıları hangi seviyelere odaklanmalı?

Cardano Yorum

Cardano (ADA) fiyatı, aşağı yönlü bir kırılmanın en olası senaryo olduğu düşüş formasyonunun içinde işlem görüyor. Beklenen düşüş hareketinin ardından fiyatın hızla toparlanma ihtimali bulunuyor. ADA Coin hali hazırda en popüler PoS akıllı sözleşme platformlardan olan Cardano’nun yerel kripto parasıdır. Popüler blockchain geçtiğimiz hafta uzun süredir beklenen stablecoini Djed’i piyasaya sürdü. Ancak, büyük umutlarla başlatılan algoritmik stablecoin dolara sabitliğini kaybetti. Aşırı teminatlandırılmasına rağmen 0,98 dolara düşmesi algo stablecoinler etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak iyi haber DJED Token yazı hazırlandığı sırada 1 doları geri kazandı.

Cardano fiyatı 2022 yılının en düşük seviyesi olan 0,239 dolar seviyesinin ardından art arda dört haftalık yükseliş mum çubuğu oluşturdu. Bu seri geçen hafta bir düşüşle sona erdi. Buna rağmen, fiyat hareketi 0,370 dolar yatay alanın üzerine çıkarak yükseliş işareti veriyor. Bu alan, Ekim 2022’de desteğe dönüşmeden önce birçok kez direnç olarak hareket ettiği için oldukça önemlidir.

ADA Coin Fiyat Analizi

Haftalık RSI 2021’in başından bu yana yerinde olan düşüş eğilimi trend çizgisinden çıktı. Cardano için kısa vadeli geri çekilme yaşansa da teknik göstergeler 0,58 dolara kadar devam edecek bir rallinin yaklaştığı konusunda uyarıyor. Ancak 0,37 dolar altındaki olası kapanışlar eğer satışlar ivme kazanırsa Bitcoin’in 20.000 dolara doğru geri çekildiği en kötü durum senaryosunda ADA Coin’i 0,16 dolara kadar çekebilir.

Haftalık zaman diliminde ADA Coin yükseliş görünümünü sürdürüyor.

Dar zaman diliminde ise ADA fiyatı 14 Ocak’tan bu yana yükselen bir kama içinde işlem görüyor. Bu formasyon genelde düşüş öncesi görülür.

ADA Coin fiyatı beşinci dalganın bir bitiş diyagonali olduğu beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi tamamladı. Bu da bize kısa vadede düşüş yaşanabileceğini söylüyor.

RSI’da düşüş olasılığını destekleyen ve kamanın altında bir kapanışla teyit edilecek bir düşüş sapması var.

Önümüzdeki 24 saat ADA Coin için kritik olacak ve fiyatın 0,37 dolar üzerinde güçlü duruş sergilemesi önemli görünüyor. Kısa vadeli en olası senaryo ise BTC cephesinde ani bir toparlanma olmazsa 0,327-0,348 dolar destek alanına doğru geri çekilme ihtimalidir. Bu bölge altında haftalık kapanış görmezsek uzun vadeli 0,58 dolar hedefi geçerliliğini koruyabilir. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.100 doların üzerinde bulunuyordu.