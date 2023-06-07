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Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Credible Crypto, Bitcoin’in (BTC) yükseliş ivmesini yeniden nasıl kazanabileceğini ve 69 bin dolar civarında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) geçerek nasıl rekor tazeleyebileceğinin özetini sunarak yatırımcıları umutlandırdı.

İlk Kritik Hedef Seviye: 27 Bin 500 Dolar

Anonim kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin boğalarının Pazartesi günkü düşüşün ardından 25 bin dolardaki kritik destek seviyesini başarıyla savunduğunu söyledi. Analiste göre, 25 bin doların altında olabilecek bir düşüş muhtemelen BTC’de long pozisyon alan boğaları likidite etmek için olumlu olacağını düşündüğü zorunlu likidasyonlarla tetiklenebilir:

Bu noktada ilk hedefimin geldiğini düşünüyorum. Mevcut durum daha düşük fiyatların sadece bir ‘bonus’ olduğu anlamına geliyor. Sadece zorunlu likidasyonlar tarafından yönlendirilirse 25 bin doların altına düşülebilir. Eğer 27 bin 500 dolar geçilecek olursa muhtemelen bir short squeeze (kısa sıkışma) yaşanacak ve düşüş trendinin tam tersi yönde döndüğünü göreceğiz.

“Bitcoin’deki Düşüş Son Derece Sağlıklı”

Analist, 27 bin 500 doların üzerine çıkılmasının BTC‘yi tüm zamanların en yüksek seviyesine fırlatabileceğini öngördüğü için mevcut fiyatlardan Bitcoin aldığını belirterek söylüyor “Plana göre spotta BTC satın almaya başladım. Henüz ’25 bin doların altına’ inmedik ama son dibi 25 bin 800 dolar civarında kaydettik. Daha basit açıklamam gerekirse likidasyonlar için 22 bin 23 bin dolara kadar hızlı bir geri çekilme olabilir. Bana göre aşağı yönde hareket en aşırı şartlarda 20 bin dolarla sınırlı olacak. 27 bin 500 dolar yeniden geçilirse yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru hareket gelecektir.” dedi.

Credible Crypto’ya göre, Bitcoin‘in 25 bin dolara doğru son hareketi “mantıklı ve sağlıklı” çünkü BTC’nin bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağına dair aykırı bir görüşe sahip ve birçok yatırımcını oyun dışı bırakıyor.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,91 yükselişle 26 bin 761 dolardan işlem görüyor.