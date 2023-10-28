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Google’dan 2 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Yatırımı

Özet

  • E-ticaret devi Amazon'un ardından Google da yapay zeka girişimi Anthropic'e yatırım yapma kararı aldı.
  • Wall Street Journal'ın haberine göre Google, Anthropic'e toplamda 2 milyar dolarlık yatırım yapacak.
  • Haberde Google'ın ilk etapta 500 milyon dolarlık ve ilerleyen süreçlerde de 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağı ve yatırımını toplamda 2 milyar dolara yükselteceği ifade ediliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:30
28 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

The Wall Street Journal’ın hafta içerisinde yaptığı bir habere göre teknoloji devi Google, yapay zeka girişimi Anthropic’e toplamda 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Haberde Google’ın ilk etapta 500 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı ve ilerleyen süreçlerde de 1,5 milyar dolarlık yatırım daha yapacağı ifade edildi.

Yapay Zeka Ekosistemi Büyüyor

OpenAI tarafından piyasaya sürülen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT‘nin piyasaya sürülmesinin ardından çok kısa bir süre içerisinde küresel ölçekte büyük bir popülarite yakalaması, yapay zeka teknolojilerinin yeniden kamuoyunda yoğun bir şekilde gündem olmasına neden oldu. Bu süreçte Facebook’un ana şirketi Meta, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri de yapay zeka teknolojilerine yönelik yoğun çalışmalar yürütmeye ve yatırımlar yapmaya başladı.

Yapay zeka teknolojilerine yönelik çalışmalar ve yatırımlar her geçen gün hız kazanmaya devam ederken Google’dan da yeni bir yapay zeka yatırımı geldi. Amazon’un ardından Google da yapay zeka girişimi Anthropic’e yatırım yaptı.

Google’dan 2 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Yatırımı

E-ticaret devi Amazon, Eylül ayının sonlarında yapay zeka girişimi Anthropic’e stratejik yatırım yapmıştı. Amazon’un yaptığı bu stratejik yatırımına ilişkin kamuoyuna duyurulan haberlerde Amazon’un ilk etapta Anthropic’e 1,25 milyar dolarlık yatırım yapacağı ve ilerleyen süreçlerde ise yatırımını 4 milyar dolara kadar yükseltebileceği ifade edilmişti.

Amazon’un Eylül ayında yaptığı yatırımın ardından Google’dan da benzer bir adım geldi. The Wall Street Journal, hafta içerisinde yayımladığı bir haberde Google’ın Anthropic’e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı belirtildi.

Habere göre Google, ilk etapta yapay zeka girişimi Anthropic’e 500 milyon dolarlık yatırım yapacak. Ancak ilerleyen süreçte toplamda 1,5 milyar dolar daha yatırım yapacak ve yatırımını 2 milyar dolara yükseltecek.

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