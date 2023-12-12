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Goldman Sachs’ın Yeni Raporu: ABD’nin Faiz Düşürmesi Kripto Piyasasına Nasıl Etki Edecek?

Özet

  • Goldman Sachs tarafından yayınlanan yeni bir rapor dikkat çekti.
  • Ünlü yatırım bankasına göre Fed, faiz kararlarında büyük bir adım atacak.
  • Faizlerin düşürülmesi kripto piyasası başta olmak üzere riskli varlık iştahını arttıracaktır.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Dünyanın en büyük ikinci yatırım bankası Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın 2024 yılının 3. çeyreğinden başlayarak önümüzdeki iki yıl içinde faiz oranlarını iki kez düşürebileceğini öngördü. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Nisan ayında beklenen Bitcoin halving etkinliği ile birlikte kripto piyasasında önemli bir süreç başlayabilir.

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Goldman Sachs’ın Beklentileri DeğiştiFaizlerin Düşmesi Kripto Piyasasını Canlandırır

Goldman Sachs’ın Beklentileri Değişti

ABD ekonomisinde faiz oranları yatırımcıların risk iştahı ile güçlü bir korelasyona sahiptir. Goldman Sachs daha önce ilk Fed faiz indiriminin Aralık 2024’e kadar yapılacağını öngörmüştü ancak Reuters’in 11 Aralık’ta paylaştığı habere göre bu tahmin gündemden düşmeyen enflasyon verileri nedeniyle 2024’ün üçüncü çeyreğine çekildi.

Kredi kuruluşu, Fed’in iki faiz indiriminin faiz oranlarını 2024 yılı sonunda %4,875’e getirmesini beklerken önceki tahmin %5,13’tü. Bu değişiklik ABD Çalışma Bakanlığı’nın aylık istihdam raporunun işsizlik oranının Ekim ayında gerçekleşen %3,9’dan %3,7’ye düştüğünü göstermesinin ardından 8 Aralık’ta açıklanan verilerin beklenenden daha güçlü bir ABD işgücü piyasası sonuçları göstermesi ile güncellendi.

Faizlerin Düşmesi Kripto Piyasasını Canlandırır

Reuters tarafından yayınlanan bir raporda yatırımcıların daha güçlü bir işgücü piyasası performansının Fed’i faiz oranlarını düşürmekten caydırmayacağını söylediği bildirildi. Yatırımcılar ilk indirimin Goldman Sachs’ın üçüncü çeyrek tahmininden iki çeyrek önce 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleşmesini bekliyor. Goldman Sachs’ın Fed faiz indirim oranlarına ilişkin notundan bir bölümde ise şu ifadelere yer verildi:

“Sağlıklı büyüme ve işgücü piyasası verileri sigorta indirimlerinin yakın olmadığını gösteriyor. Ancak daha iyi enflasyon haberleri normalleşme indirimlerinin biraz daha erken gelebileceğini gösteriyor.”

Federal fon oranı Federal Açık Piyasalar Komitesi tarafından belirleniyor ve ABD bankaları tarafından verilen krediler için bir rehber görevi görüyor. Bu, bir üst ve bir alt sınırla sınırlandırılmış bir aralık olarak yapılandırılıyor. Şu anda federal fon oranı %5,25 ile %5,50 arasında değişmekte.

Fed cephesinde faiz oranları düştüğünde borçlanma daha ucuz hale gelir ve kripto varlıklar da dahil olmak üzere ekonomi ve finans piyasalarındaki yatırımcılar arasında risk alma iştahını artırır. Faiz oranlarında yaşanan bir artış genellikle enflasyonu kontrol altına almak ve itibari para birimlerinin satın alma gücünü azaltmak için kullanılır ve kripto piyasasına sermaye akışını bir nevi engeller.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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