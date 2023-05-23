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Yatırımcıların Bitcoin‘deki (BTC) meraklı bekleyişi devam ederken, zincir üzeri veri platformu Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann, en büyük kripto paranın yükseliş için hazır olabileceğini iddia etti.

Glassnode’un Kurucu Ortağı Bitcoin’de Yükseliş Bekliyor

Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann, kişisel Twitter hesabından attığı bir tweet’te, Bitcoin’in önemli bir destek seviyesi olarak kabul edilen ve trend çizgisi olarak hareket eden 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altına inmesi için yapılan birçok girişimin başarısız olmasının ardından en büyük kripto paradaki satış baskısının tükendiğini vurguladı. Ayrıca, 50 günlük SMA’nın 200 günlük SMA üzerine çıkmasının BTC fiyatında yükselişe işaret ettiğini ima etti.

Allemann’ın Bitcoin için yaptığı yükseliş açıklaması, kısa süre önce ABD’de faizin daha da artabileceği konusunda uyarıda bulunan JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon’ın ihtiyatlı hareket edilmesini söylemesinin üzerine geldi. ABD merkezli dev yatırım bankasının yatırımcı günü sırasında konuşan Dimon, faizin potansiyel olarak mevcut yüzde 5’in ötesine geçeceğini ve yüzde 7’ye kadar yükselebileceğini öne sürdü.

Dimon’ın yaptığı faiz açıklaması, gücünü artıracak ABD dolarından kaçınılmaz olarak etkilenebilecek Bitcoin gibi riskli varlıklar için düşüşe işaret ediyor. Ayrıca Federal Reserve’in (Fed) kısa bir süre önce gösterge faizi yüzde 5 ila yüzde 5,25 aralığına yükselterek sıkılaştırıcı para politikasını devam ettirmişti.

Fed şu anda, Haziran ayı FOMC toplantısında faiz artışına devam edilip edilmeyeceğine ilişkin tartışmaların tam ortasında yer alıyor ve bu durum kripto para piyasası üzerindeki belirsizliğe neden olurken aşağı yöndeki baskıyı artırıyor.

Bitcoin’de Son Durum

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,57 yükselişle 27 bin 283 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’i çevreleyen makroekonomik olumsuz duruma rağmen Allemann’ın analizi en büyük kripto parada yükselişe işaret ediyor oluşu ile oldukça dikkat çekici görünüyor.

Piyasanın hem beklenen Fed faiz kararına hem de Allemann tarafından gösterilen destekleyici teknik sinyallere nasıl tepki vereceği henüz belli değil. Bu nedenle yatırımcılar en büyük kripto parayı yakından takibe almış durumda.