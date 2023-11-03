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FTX’te Dikkat Çeken Veriler: İflas Eden Kripto Para Borsası Değer Kazanıyor

Özet

  • Claims Market’in verilerine göre FTX’in mevcut talep fiyatlandırması maksimum %57’ye ulaştı.
  • Bu durumun asıl nedeni kripto para piyasasında yaşanan yükselişler oldu.
  • Ayrıca şirketin yaptığı yapay zeka yatırımları da değerlenmeye devam ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
18:45
3 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Blockchain veri analiz platformu Claims Market’in verilerine göre FTX’in mevcut talep fiyatlandırması maksimum %57’ye ulaştı. FTX cephesinde yaşanan bu fiyatlandırma artışı, şu anda iflas etmiş olan kripto borsasının daha önce yatırım yaptığı yapay zeka (AI) şirketlerinde yaşanan değerlenmeye bağlanıyor. Peki ilerleyen süreçte neler yaşanabilir? Birlikte inceliyoruz.

FTX Tarafında Değerlenme Artıyor

FTX gibi iflas etmiş şirket davalarında alacaklılar; işletmeler mali zorluk yaşadığında ya da iflas ettiklerini açıkladıklarında yatırımlarının bir kısmını telafi etmeye çalışmak için talepte bulunurlar. Bu süreçte geri kazanılan toplam tutara ilişkin tahminlerine dayanarak, yatırımcılar sıklıkla bu talepleri takas yoluyla çözerler. Bir alacağın değeri yükseldiğinde tahmini geri kazanım değerinde de bir artış yaşanır.

FTX cephesinde ise bu yapay zeka şirketlerine yaptığı yatırımın değeri arttıkça, iflas prosedüründen kurtarılabilecek potansiyel varlık miktarı da artmaya devam ediyor. Alacak olarak tabir edilen terim ise belirli bir maddi tutarın yasal olarak talep edilmesine dayanıyor.

Bu kısımda yaşanan talep yüzdesi değeri platformdan beklenen kurtarma miktarını ifade ediyor. FTX; yaklaşık %35-40 ile Celsius, yaklaşık %50 ile Genesis, %10 ile Alameda ve sadece %7 ya da %9 ile Three Arrows Capital (3AC) gibi iflas eden diğer kripto firmalarıyla karşılaştırıldığında en yüksek değeri talep etmiş gözüküyor.

Dava Sürecinde Neler Yaşanıyor?

FTX cephesinde yaşanan artış eski FTX CEO’su Sam Bank-Fried’ın 2 Kasım’da mahkemede yer alan jürinin kusurlu yöneticiyi yedi suçlamanın tamamından suçlu bulmasıyla sona eren kamu davasının ortasında geldi. Bu davaya bakan yargıç Mart 2024’te davayla ilgili kararını kamuoyuna açıklayacak.

FTX tarafından dile getirilen iddialarda iflas işlemleri boyunca kripto topluluğu arasında önemli bir tartışma konusu oldu. Daha önce davadaki yargıç FTX’in alacaklılara ödeme yapmak için piyasada işlem gören yaklaşık 3,4 milyar dolar değerinde kripto varlık satmasına izin vermişti.

Son dönemlerde kripto para birimlerinin yükselen fiyatı ve FTX’in yatırım yaptığı şirketlerin de değerinin artmasıyla birlikte alacaklılar platformda kaybettikleri varlıklarının önemli bir kısmını FTX’ten geri alma konusunda bir adım daha atmış oldular.

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