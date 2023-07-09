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FTX, bundan kısa bir süre önce dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi konumundayken çok hızlı bir çöküş yaşadı ve bir anda bütün sektörü sarstı. FTX’in zirve dönemlerinde borsanın elçilerinden olan NFL eski yıldızı Tom Brady ise bu çöküşten en çok etkilenenlerden birisi oldu. Brady, iddialara göre on milyonlarca dolardan fazla kayıp yaşadı ve bu kaybın giderilmesi mümkün gözükmüyor.

FTX Olayı, Yıldız Oyuncuları da Vurdu

NFTL’in yıldız oyuncularından olan Tom Brady, FTX olaylarından dolayı 30 milyon dolar kaybetti. Bunların büyük bir çoğunluğu ise şirket hisseleri gibi gözüküyor. Cuma günü yapılan açıklamada NYT tarafından aktarılan veriler, ünlü oyuncunun yer aldığı reklamların çoğunda hisse senedi ile ödeme aldığını ortaya koymakta. FTX iflas etmeden önce ABD’deki televizyon kanallarının çoğunda Brady’nin reklamları oynatılmıştı.

Brady ise bundan tek etkilenen değil. FTX‘in batışı sonrasında yaptıkları ortaklıklar yüzünden darbe yiyenler arasında ünlü manken Gisele Bündchen de yer alıyor. Ünlü mankenin 18 milyon dolarlık hisse senedi ödemesi aldığı ancak bunun şu an hiçbir değere sahip olmadığı belirtiliyor.

O’Neal, Curry ve Niceleri FTX’den Etkilendi

FTX darbesinden etkilenen bir diğer isim ise NBA yıldızlarından Shaq O’Neal oldu. O’Neal, Nisan ayında da bu dava ile ilgili tebligat almıştı. Stephen Curry de bu olaylardan etkilenip ciddi finansal zarar açıklayanlardan oldu.

İlginç bir şekilde ünlü şarkıcı Taylor Swift’in de FTX’den teklif aldığı belirtiliyor. 100 milyon dolarlık bir teklif aldığı belirtilen Swift’in, bu iş kafasına yatmadığı için teklifi reddettiği aktarılıyor. Swift’in özellikle borsa ile ilgili sıkıntılara dikkat çektiği belirtilmişti.

Milyarlarca dolarlık bir imparatorluk olarak görülen FTX’in böylesine hızlı bir çöküş yaşaması kesinlikle kripto para sektöründe şok dalgası yarattı ve söz konusu ünlüler de bunlardan etkilenenler arasında yer alıyor. FTX şimdilerde iflas sürecinde ve süreç doğru yönetilirse borsanın belirli oranda borçlarını ödemesi beklenebilir.