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FTX Mağdurları İçin Harekete Geçildi! Kripto Borsa İflasında Son Durum!

FTX davası devam ediyor ve müşteri varlıklarının kalan kısmını kurtarmak için yeni bir dava daha açıldı.
20:25
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında FTX borsasının çöküşü kripto para piyasalarında büyük düşüşlere neden olmuştu. Birçok kripto para şirketi bu iflasla bağlantılı olarak zor durumda kaldı. Hatta 2021 yılının en büyük kripto para kredi borç vereni Genesis bile Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. Peki FTX davasında son durum ne?

FTX Davası Son Durum

İflas eden kripto borsası FTX, FTX Digital Markets‘in yanlış bir şekilde borsanın sahibi olduğunu iddia ettiğini ve aslında müşterileri dolandırmak için “bir komployu kolaylaştırmak için bir paravan” olduğunu söyleyerek Bahamalar’daki kuruluşunun tasfiye memurlarına dava açıyor. FTX’in yeni yönetimi, Delaware Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’nden FTX Digital Markets’in FTX borçlularının hiçbir mülkünde “mülkiyeti olmadığını” söyleyen bir beyan kararı istiyor.

Bahamalar iflasın ilk günlerinde SBF’nin kurtarıcısı oldu. FTX dolandırıcısı FTX US müşterilerinin parasını sağlama aldıktan sonra global borsanın merkezinin Bahamalar’da olduğunu söyleyerek buraya gitmiş ve yoğun baskının ardından tutuklanmıştı. Bu süreçte FTX borsası hacklendi ve yüz milyonlarca dolar ortadan kayboldu.

FTX borçluları, kripto devinin Kasım ayında iflas koruması için başvuruda bulunmasından bu yana Bahama yasalarına göre ortak geçici tasfiye memurları olarak bilinen ve Bahama varlığını tasfiye etmekle görevli avukat ekibiyle sık sık anlaşmazlığa düştü. Bahamalı kuruluş hala en az yüz milyonlarca dolar değerinde varlığı kontrol ediyor.

FTX Davası

Davacılar arasında FTX.US, borsanın kardeş ticaret firması Alameda Research ve eski FTX başkanı Sam Bankman-Fried tarafından kurulan bir holding şirketi olan West Realm Shires, Inc. yer alıyor. FTX Digital Markets ve ortak geçici tasfiye memurları Brian Simms, Kevin Cambridge ve Peter Greaves’i davalı olarak gösteriyorlar. Davaya göre, FTX Digital Markets “FTXcom’un mülkünün yapıcı sahibi” olduğunu iddia ediyor ve mülkiyet anlaşmazlığının Bahamalar’da çözülmesi gerektiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iflasla ilgilenen FTX borçluları ise aynı fikirde değil ve tasfiye memurlarının “kurumsal bir kabuk” devraldıklarını ve bunu yargı yetkisine dayalı bir iflas savaşını sürdürmek için kullandıklarını söylüyorlar.

İflas sonrası ele geçirilen varlıklar halen müşterilerin alacağını tam olarak karşılamıyor. Büyük ölçüde likit olmayan varlıkları dayanak gösteren SBF varlıkların 1:1 oranda tutulduğunu iddia etmişti. Ancak FTX iflas ettikten sonra rezervlerin önemli bir kısmının şişirilmiş olduğu ortaya çıktı.

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