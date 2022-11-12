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  •   FTX Krizinin Ardından Binance CEO’su CZ’nin “Yapılmalı” Dediğini Onlar da Yaptı!

FTX Krizinin Ardından Binance CEO’su CZ’nin “Yapılmalı” Dediğini Onlar da Yaptı!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın attığı adımı takip eden OKX, Kucoin ve Crypto.com gibi büyük kripto para borsalarının arasına Bitfinex'de katıldı.
12:30
12 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın attığı adımı takip eden OKX, Kucoin ve Crypto.com gibi büyük kripto para borsalarının arasına Bitfinex’de katıldı.

Cüzdan Adresleri ve Rezervleri Paylaşıldı

Yıl içerisinde kripto para piyasasını sarsan kripto para borsası FTX ve Terra ekosistemi gibi büyük kripto ekosistemlerinin çöküşü, kripto para borsalarının ve şirketlerin rezervlerin gerçek konusunda şeffaflığın önemini artırdı. Kripto para piyasasındaki devam korku, belirsizlik ve şüphenin (FUD) ortasında kripto para borsası Bitfinex de rezervlerini herkese açık bir şekilde paylaştı.

Bitfinex’in kurucu ortağı ve CTO’su Paolo Ardoino, borsanın rezerv kanıtını GitHub üzerinde paylaştı ve toplam 135 soğuk ve sıcak cüzdan adresini listeledi. Ardoino, kullanıcıları adresleri tek tek inceleme zahmetinden kurtararak, şirketin BTC ve ETH de dahil olmak üzere bazı önemli varlıklarının kolay ulaşılabilir bir listesini de sundu.

Şu anda kripto para borsasının elinde tuttuğu varlıklardan öne çıkanları şu şekilde; 204 bin 338’in biraz üzerinde BTC, 2 bin 18’in biraz üzerinde Liquid Bitcoin (L-BTC), Lightning Network’te (LN) yaklaşık bin BTC ve 1 milyon 225 bin 600 ETH tutuyor. Bu fonlarla Bitfinex en büyük Bitcoin sahipleri arasında yer alıyor.

Antani Projesi Ayağa Kaldırılacak

Bitfinex, 2018’in Haziran ayında Antani adlı açık kaynaklı bir kütüphane geliştirdi ve bu kütüphane ödeme gücü ispatı, saklama ve zincir dışı yetkilendirilmiş oy ispatı konularında şeffaflık sağlamayı amaçlıyordu. Geçmişte göz ardı edilmiş olsa da Ardoino projesi, Bitfinex’in kullanıcıların gizlilikten ödün vermeden bakiyelerini doğrulamalarına imkan tanıyan sistemi yeniden gündemlerine alarak ayağa kaldıracaklarını doğruladı.

Antani projesinin white paper’ı, kullanıcıların bakiyelerini kriptografik olarak doğrulayabileceklerini ve Bitfinex kullanıcılarının fonlarının varlığını teyit etmelerine ve de-peg risklerini ortadan kaldırmalarına imkan tanıyacağını öne sürüyor.

Binance CEO’su CZ: Sorunu Kökten Çözmek Mümkün

FTX’in likidite sorunundan dolayı resmen iflasını duyurmasından önce yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çeken Binance CEO’su CZ, borsaların rezerv kanıtı yapması gerektiği, bunun sorunu kökten çözeceğini iddia ederek şunları söylemişti:

Tüm kripto para borsaları rezerv kanıtı yapmalı. Bankalar kısmi rezervlerle çalışır. Kripto para borsaları bunu yapamaz.

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