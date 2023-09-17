Adı birçok skandala karışan ve şu sıralar dava süreci nedeniyle dikkat çeken FTX, önceki aylarda bir siber saldırı nedeniyle kapatılan müşteri talep portalını güvenlik protokollerini güncelledikten sonra tekrar kullanıma açtı. FTX müşterileri şirket iflas etmeden önce sahip oldukları kripto varlıklar için tekrar talepte bulunmaya devam edecek.

Talep Portalı Tekrar Kullanıma Açıldı

16 Eylül’de X üzerinden açıklama yapan FTX, portal sisteminin iflas talepleri temsilcisi Kroll’un karıştığı siber ihlalden etkilenmediğini açıkladı. Açıklamada ayrıca siber saldırı ile müşterilerin kişisel verileri açığa çıktığı ancak hesap şifrelerinin ve kripto varlıkların etkilenmediği garanti edildi. Ayrıca FTX hesap sahiplerinin artık hesaplarına erişebileceklerini ve Kasım 2022’de iflas ilan edilmeden önce borsada tutulan kripto varlıklar için talep sürecine devam edilebileceğini açıkladı.

Talep portalı şu anda FTX, FTX US, FTX Japan, FTX EU ve Blockfolio hesapları olan varlık sahipleri kullanabilir. Açıklanan verilerde FTX ve FTX US aleyhine 16 milyar dolar değerinde yaklaşık 36.075 müşteri talebi bulunuyor ve bu müşterilerin sadece %10’u ile anlaşma sağlanabildi. Ayrıca kurumsal müşteriler Genesis, Celsius ve Voyager’dan gelen talepler de dahil olmak üzere FTX aleyhine 65 milyar dolar değerinde 2.300 müşteri dışı talepte bulunduğu bildirildi.

FTX’e Şartlı Varlık Satış Onayı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından konuyla bağlantılı olarak Amerika Birleşik Devletleri Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi kısa bir süre önce FTX’in sahibi olduğu kripto varlıkları satışına onay verdi. 13 Eylül’de Yargıç John Dorsey, FTX’in varlıklarını bir yatırım danışmanlık şirketi aracılığıyla sıkı koşullar altında haftalık gruplar halinde satmasına izin veren bir karar yayınladı. Bu karar göre varlık satışı ilk hafta 50 milyon dolar, sonraki haftalarda ise 100 milyon dolar ile sınırlı olacak.

Ayrıca karar göre FTX’in bu karara göre Bitcoin, Ethereum ve şirket ile bağlantılı belli kripto varlıkları satması yasaklandı. Bu kripto varlıkların olası bir satışı komitelere ve ABD kayyumuna 10 günlük bir bildirimin ardından FTX tarafından ayrı bir karar alınmasını gerektiriyor.