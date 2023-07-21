İflas başvurusu sonrası göreve getirilen ve iflas sürecini kontrol eden FTX‘in yeni yönetimi, 1 milyar dolardan fazla şüpheli işlemden kaynaklanan fon kayıplarının karşılanması için kripto para borsasını kurucu ortağı ve eski CEO Sam Bankman-Fried ile birlikte eski yöneticilere yeni bir dava açtı.

Müşteri Fonlarını Kendi Kişisel Çıkarları İçin Kullandılar

FTX’in yeni yönetimi, Delaware iflas mahkemesinde açtığı yeni davada, Sam Bankman-Fried ile birlikte aynı zamanda eski baş teknoloji sorumlusu olan kurucu ortak Gary Wang‘ın adını vererek yeni şikayette bulundu. Ayrıca eski mühendislik direktörü Nisha Singh ve Alameda Research’ün eş genel müdürü Caroline Ellison‘dan da şikayetçi olunan davada, tüm bu isimlerin kripto para borsasına değil, kendilerine kişisel fayda sağlayan hileli işlemler gerçekleştirdikleri iddia edildi.

FTX’in yeni yönetimi, sanıkların lüks apartman daireleri, siyasi bağışlar, spekülatif yatırımlar ve kişisel projelerini finanse etmek için müşteri fonlarını sürekli olarak kötüye kullanmakla suçlarken, bunun şirket tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri olduğunun altı çizildi.

Bankman-Fried ve Wang’ın Mayıs 2022’de Alameda Research‘ten Robinhood hissesi satın almak için 546 milyon dolarlık kredi çektikleri, bunun için Alameda Research’e herhangi bir teminat göstermedikleri aktarılan davada, bu yöntemle sürekli olarak sahte krediler çektikleri ve normalden daha düşük faiz oranlarıyla ödeme yapmalarına imkan sağlandığı belirtiliyor. Söz konusu benzer kredilerin yalnızca Ellison tarafından kullandırıldığı da davanın detayları arasında yer aldı.

FTX Borsası Kurtarma Modunu Açtı

Mevcut ve devam eden iflas sürecinin yönetimi için dümende John Ray var. Ray’in liderliğindeki kripto para borsası, platform ve FTX’teki üst düzey isimler tarafından kullanılan fonları geri almak için uğraş veriyor.

Açılan davalar, FTX’in yeni CEO’su Ray ve ekibinin, Kasım 2022’de borsanın iflasını duyurduğunda kripto paralarını kaybeden müşteriler de dahil olmak üzere fonları geri almak ve alacaklılara geri ödeme yapmak için yürüttüğü daha büyük bir stratejinin parçası. FTX, Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunmadan önce yapılan tüm şüpheli ödemeleri geri almak için iflas kurallarını kullanıyor.

Öte yandan FTX’teki mevcut yönetimi, kripto para borsasını ayağa kaldırarak bu yıl içinde yeniden açmayı planlıyor. Bu bakımdan Bankman-Fried ve beraberindeki isimlerin kişisel çıkarları için kullandıkları fonların geri kazanımı kripto para borsasının yeniden faaliyete geçmesi sürecini hızlandıracağı üzerinde duruluyor.