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Fox Business Sunucusu İlk 10’daki Kripto Parayı Suçladı!

Açtı ağzını yumdu gözünü, en büyük kripto paralardan birine demediğini bırakmadı. Onu kim sinirlendirdi?
18:20
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü isim popüler bir altcoinle ilgili önemli suçlamalarda bulundu. Peki tam olarak sorun ne? Kripto para piyasaları zor bir haftaya hazırlanıyor ve önümüzdeki hafta 12 kritik gelişme fiyatları büyük ölçüde hareket ettirecek. Ancak bazı altcoinler özelinde durum daha karmaşık. En büyük 10 kripto para arasında yer alan bu altcoin yeni bir düşman edindi.

İçerik Rehberi

XRP Haberleri

Fox Business sunucusu Charles Gasparino ve XRP yatırımcıları arasındaki tartışma daha da hararetleniyor. Gasparino, yakın zamanda yaptığı bir dizi paylaşımda XRP topluluğunun “büyümesi” ve “komplo teorisyenleri ve çocuklar” gibi görünmeyi bırakması gerektiğini söyledi. Fox Business sunucusu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki Şirket Finansmanı Bölümü’nün eski direktörü olan “Bill Hinman” konusunda XRP yatırımcılarından farklı düşünüyor. Ona göre Hinman yanlış bir şey yapmadı.

Ona göre bu söylemler SEC’in Ripple‘a karşı açtığı davanın mutlaka doğru olduğu anlamına gelmese bile XRP topluluğu gerçekler yerine kendi hikayeleriyle ilgileniyor. Gasparino daha sonra Hinman’ın iddia edilen suç niyetini çevreleyen “mantık(sız)lık” olarak adlandırdığı şeyi eleştirmeye devam etti. Son olarak Gasparino, yaptığı haberlere dayanarak kendisini tehdit eden ve gözdağı verenlere uyarıda bulunarak “beni takip etmeyin” ve “tepkileriniz hiçbir sonuç doğurmayacak” dedi.

Genel olarak Gasparino, gerçekleri incelemeye ve Ripple’ın yasal sorunlarına ilişkin temelsiz komplo teorilerini ele almaya niyetli görünüyor.

Ripple (XRP)

Ripple şirketi XRP ile farklı şeyler olduklarını açıkladığından beri XRP yatırımcılarının yüzü gülmüyor. 2018 yılında ATH fiyatına ulaşan altcoinin dolaşım arzı sürekli olarak arttı. Kurucu ortaklar sürekli satışlar yaparak XRP’ye inananların üzerine milyarlarca token boşalttı. Elbette aşırı satışlar ve artan dolaşım arzı birim fiyatta ciddi düşüşleri de beraberinde getirdi. Ancak buna rağmen piyasa değeri bakımından XRP en büyük 10 kripto para arasında yer alıyor.

Mart ayına kadar davanın artık bitmesini bekleyen yatırımcılar en geç haziran sonunda SEC mücadelesini geride bırakmış olacak. 2020 yılı sonunda başlatılan dava çok uzun süredir fiyatı baskılamaya devam ediyor. Peki dava bittikten sonra Ripple yetkilileri, XRP ile farklı şeyler olduklarını söylemeye devam edecek mi? Bu durum XRP fiyatını nasıl etkileyecek? Ripple’ın başarıları XRP fiyatını pozitif etkilemeyecekse insanlar neden XRP Coin satın alsın? Tüm bu soruların cevabını gelecekte alacak.

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