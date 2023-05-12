Okuma Süresi: 2 Dakika

Gün içerisinde yerel haber kaynaklarının bildirdiği üzere Florida Valisi Ron DeSantis, CBDC‘lerin (merkez bankası dijital para birimleri) kullanımını kısıtlayan yasa tasarısını imzaladı. Vali Ron DeSantis, tasarının imza töreninde yasa tasarına ve CBDC’lere ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

CBDC’lerin Kullanımı Kısıtlanıyor

Kripto para birimlerinin seneler içerisinde dünya çapında daha büyük bir popülarite kazanması ve çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olmasıyla beraber kripto ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskı da son dönemlerde her geçen gün artmaya devam etti. Bu süreçte ülkelerinde kripto para düzenlemelerine olan yaklaşımı da farklılık gösterdi. Kripto para madenciliğinden CBDC‘lere kadar pek çok husus düzenleyici kurumlar tarafından sıkça tartışma konusu oldu. Çin de dahil bazı ülkelerde kripto para madenciliği faaliyetleri ve bazı kripto projeleri yasaklandı ve bu ülkeler daha sıkı bir düzenleyici anlayışı benimsedi.

Son dönemlerde SEC başta olmak üzere ABD’deki bazı düzenleyici kurumların attığı adımlar da son dönemlerde kamuoyunda çokça tartışıldı ve mevcut düzenleyici anlayışın kripto para ekosistemi üzerinde bir baskı kurduğuna yönelik çeşitli eleştiriler getiridi. Son olarak da Florida Valisi Ron DeSantis, CBDC’lerin kullanımını kısıtlayan yasa tasarısını imzaladı.

Florida Valisi, Yasa Tasarısını İmzaladı

Kripto para madenciliğinden stablecoin’lere kadar pek çok husus mali düzenleyiciler tarafından tartışma konusu olurken ‘ler de bu süreçte sıkça tartışıldı. Pek çok ülke kendi merkez bankası dijital para birimini (CBDC: Central Bank Digital Currency) piyasaya sürmek adına kapsamlı çalışmalar yürütmeye başladı. Ancak bu çalışmaların yanı sıra CBDC’lere yönelik pek çok olumsuz yorum da gündeme geldi. Bu bağlamda gün içerisinde ABD’nin Florida eyaletinde de önemli bir gelişme oldu.

Gün içerisinde yerel haber kaynaklarının bildirdiği üzere Florida Valisi Ron DeSantis, CBDC’lerin kullanımını kısıtlayan yasa tasarısını imzaladı. Vali DeStantis, yasanın imza töreninde yasa tasarısına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.