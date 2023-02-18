Analistlere göre DOGE ve SHIB gibi meme coin alanındaki büyük isimlerin arasında, Floki Inu da piyasada güçlü şekilde kendisini gösteriyor.

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BNB chain üzerine inşa edilmiş bir meme token olan Floki Inu, son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Analistlere göre Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme coin alanındaki büyük isimlerin arasında, Floki Inu da (FLOKI) piyasada güçlü bir şekilde kendisini gösteriyor.

FLOKI’de Son Durum

CoinGecko’ya göre FLOKI son 24 saat içinde %15, haftalık zaman diliminde ise %145 artış gösterdi. Bu en son fiyat hareketleri analistlere göre, yatırımcıların token’a akın etmesine yol açan dış faktörlerden kaynaklanıyor.

BNB Chain haberlerini konu alan bir Twitter hesabı olan BSCDaily, geçtiğimiz günlerde Floki Inu’nun göz ardı edilemeyecek bir olumlu hissiyata sahip olduğunu ve bunun da yükseliş hissini beraberinde getirdiğini paylaştı. Floki Inu şu anda piyasa değeri açısından kripto para listesinde 98. sırada yer alıyor.

Kucoin ve Binance Etkisi

FLOKI’nin öne çıkması nedeniyle, çok sayıda büyük borsa tokenı listeledi. Piyasadaki en iyi borsalardan biri olan KuCoin ve ardından işlem hacmi bakımından en büyük borsa konumunda bulunan Binance FLOKI’yi listelediğini duyurdu. Bu durum meme token’ın işlem hacminin görünür şekilde artmasına ve 201 milyon dolara ulaşmasına sebep oldu.

Bunlara ek olarak bahsi geçen olumlu gelişmeler yatırımcıları da FLOKI’ye olan ilgisini artırdı ve deyim yerindeyse yatırımcılar meme token’a akın etti. Ayrıca token’ın sosyal puanında da arttığı ifade ediliyor. Gem Hunters’a göre token, metrikte Dogecoin‘in hemen arkasında yer alıyor.

Bunların yanında analistlere göre Floki’nin yükseliş hareketi yalnızca 0,0000674 dolarlık direnç tarafından yavaşlatılıyor. Bu direnç seviyesi analistlere göre, kısa ve orta vadede FLOKI’nin önünündeki en büyük engel olarak görülüyor. Dolayısıyla boğaların baskınlıklarını kanıtlayabilmeleri için bu seviyeyi kırmaları gerekiyor.

Bununla birlikte analistlerin yorumlarına göre, FLOKI kısa bir düzeltme aşamasına girerken token kısa ve orta vadeli bir düşüş yaşayabilir.