Fiyat Uçtu: Star Atlas Neden Yükseliyor? Star Atlas Coin Alınır Mı?

Kripto para yatırımcıları Kasım ayının son günlerinde son bir genel piyasa toparlanması bekliyor ancak BTC oralı değil. Kral kripto para birimi 37.000 dolar altında kaldıkça altcoinler de önemli destek seviyelerini kaybediyor ve dirençlerden uzaklaşıyor. Ancak ATLAS Coin fiyatı bugün yüzde 30 civarında artış yaşadı.

Star Atlas Neden Yükseliyor?

Solana fiyatındaki toparlanmayla birlikte ekosistemindeki mumyalanmış projeler aniden hareket etmeye başladı. Bunlardan biri de Star Atlas projesiydi. Ekip umutların tükendiği noktada topluluk desteğini yeniden buldu ve Star Atlas ayağa kalktı. Oyundaki güncellemeler, artan talep derken ATLAS Coin fiyatının da hızla toparlandığını gördük.

Bugün gelen yükselişin temel destekleyicilerinden biriyse oyunun NFT pazarının uzun bir aranın ardından tekrar 176 bin dolar seviyesini geçmesiydi. Günlükte 176 bin dolar o kadar da küçümsenecek bir rakam değil özellikle NFT pazarındaki hacimsizlik, sıfıra giden fiyatları vesair düşündüğümüzde oldukça etkileyici.

Aşağıdaki grafik ilk bölümdeki “geri dönüş” anlatısını destekliyor. Solana fiyatındaki toparlanmayla birlikte NFT marketteki hacim de önemli ölçüde artmış.

Star Atlas Coin Alınır Mı?

Öncelikle kripto paralarla alakalı yatırım kararlarını olası zararı göğüsleyecek kişi vermeli. Star Atlas ilk günlerinde büyük hype yaşayan ve sonrasında FTX çöküşünün de etkisiyle ölümün eşiğine gelen bir projeydi. Ancak Solana ekosistemindeki köpüğün alındığı, zayıf oyuncuların silindiği ortamda ayakta kalmayı başarabiliyor ve oyunculara keyif alacakları bir alan sunabiliyorlarsa bu orta ve uzun vade için umut verici.

Bu oyun az sayıda okuyucunun hatırlayacağı Darkorbit tarzı bir uzay oyunu. Gemileriniz var ve oyuncu tabiriyle “farm” yapıp kazanç elde edebiliyorsunuz. Üstelik etkinliklerle oyuncuların daha uzun süre platformda zaman geçirmesi sağlanıyor. Birçok p2e kullanıcı sayısında artış görürken Star Atlas iyi bir konuma yükseldi.

ATLAS Coin fiyatı son 1 ayda yüzde 204 oranında artış gösterdi. Bu piyasa ortalamasının epey üzerinde ve Solana fiyatındaki kayıplara rağmen ATLAS Coin güçlü duruyor. Maksimum arzın yüzde 40’a yakını dolaşımda ve yüzde 60’lık yeni arz riski var. Ancak ilk günlerdeki kadar dolaşım/maks arz farkı kalmadı.

ATH seviyesi 0,277 dolardı fakat önemli olan tarihi dip seviyesi ve bu da 0,00133 dolardır. Fiyat ATL (tarihi dip) seviyesinin yüzde 341 üzerinde bulunuyor ve ayakta kalabilirse boğa zirvesinde bu rakamın nereye ulaştığını görmek heyecan verici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.