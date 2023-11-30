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Fiyat Fırladı! Dev Kripto Para Borsası, Binance’in Launchpad Altcoin’ini Listedi!

Özet

  • Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit, Binance'in launchpad projesi SPACE ID'yi (ID) listeledi.
  • Listeleme duyurusunun ardından SPACE ID'nin fiyatı yüzde 25'in üzerinde artarak 0,35 dolara kadar çıktı.
  • SPACE ID, Web3 kullanıcılarına .arb, .bnb ve .eth uzantılı alan adları kaydetme imkanı sunmaktadır.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Upbit, Binance’in 30’ncu launchpad projesi SPACE ID’yi (ID) listelediğini duyurdu. Listeleme duyurusu sonrası ID’nin fiyatı yüzde 25’in üzerinde artarak önemli bir çıkış yaptı.

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Upbit, SPACE ID’yi (ID) ListelediSPACE ID Nedir?

Upbit, SPACE ID’yi (ID) Listeledi

Kripto para borsası Upbit, Binance‘in launchpad projesi SPACE ID’nin yerel varlığı ID’yi BTC paritesinde listelediğini duyurdu. Listeleme duyurusunda ID için yalnızca Ethereum ağı üzerinden para yatırma işlemlerinin kabul edileceği, BNB Smart Chain (BSC) gibi diğer ağlar aracılığıyla para yatırma işlemlerinin desteklenmeyeceği belirtildi.

Listeleme duyurusunun ardından yukarı yönde hareketlenen SPACE ID‘nin fiyatı yüzde 25’in üzerinde artışla 0,35 dolara kadar geldi. Fiyatla birlikte altcoin’in işlem hacmi de fırladı. ID’nin son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 500’ün üzerinde artışla 148.19 milyon dolara çıktı. Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre ID, bu yazının hazırlandığı sırada bir miktar geri çekilmeyle son 24 saatte yüzde 22,56 artışla 0,3227 dolardan işlem görüyor.

Bilindiği gibi Binance, bu yılın Mart ayında 30’ncu launchpad projesi olarak SPACE ID’yi duyurmuş ve katılım sürecinin sona ermesinin ardından ID’yi listelediği altcoin’ler arasına eklemişti.

SPACE ID Nedir?

Web3 kullanıcılarının sayısının artmasıyla birlikte merkeziyetsiz kimlik konusu Web3 için giderek daha önemli bir alan haline geldi. Space ID, kullanıcıların .arb, .bnb ve .eth uzantılı alan adlarını kaydetmelerini sağlayan çok zincirli bir Blockchain adlandırma diğer bir deyişle isimlendirme hizmetidir. Platform, Web3’deki alan adlarını keşfetmek, kaydetmek, ticaretini yapmak ve yönetmek için tek bir uygun konumda kapsamlı bir Web3 kimlik çözümü sunmaktadır.

SpaceID ayrıca geliştiricilerin farklı Blockchain’leri kullanabileceği bir Web3 Name SDK & API sunmaktadır. Dahası Space ID tüm bu unsurları tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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