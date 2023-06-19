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Fiyat Dipte Mi? Cardano (ADA) Coin Bugün Neden Düştü?

Özet

  • Cardano geliştiricileri son derece yavaş ve Hoskinson fiyata pek katkı sunmuyor.
  • ADA Coin fiyatı aşırı satış bölgesinde olduğu için bir miktar toparlanabilir.
  • Düşüş devam ederse 0,22 dolar desteği sonraki durak olacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:20
19 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum ağı Merge ile PoS konsensüs mekanizmasına geçmeden önce bu alandaki en büyük akıllı sözleşme platformuydu. 2021 sonunda akıllı sözleşme yeteneklerine kavuşan Cardano o günlerde boğa sezonunun da desteğiyle 3 doların üstüne çıktı. Aslında satın alınan şey beklentiydi ve bugüne kadar beklenen ilerleme katedilemedi.

ADA Coin Neden Düştü?

Kısa vadeli negatif performanstan önce ADA Coin’in karşı karşıya olduğu en büyük iki sorunu bilmemiz gerekiyor. Birincisi son derece yavaş gelişiyor olması. İkincisi ise kurucusu ve sözcüsü olan Hoskinson’un başarısızlığı. Sosyal medyada takip ediyorsanız Hoskinson uzaylılar, aşıların yan etkileri gibi konularla kriptodan daha çok ilgileniyor. Birkaç gün önce özet jetini bir araştırmacıya uzaylı keşfi için tahsis ettiğini görmüştük.

Kısa vadede negatif seyrin nedeni ise SEC, ADA Coin son davada menkul kıymet olarak sınıflandırıldı. Yatırımcıların risk iştahı önemli ölçüde zayıfladı ve bugün ADA fiyatı %3’ün üzerinde düşüşle günlük en düşük seviyesi olan 0,257 dolara geriledi. Buna ek olarak, Federal Rezerv’in geçen haftaki şahin duruşu da ADA Coin etrafındaki olumsuzluğu besledi.

ADA Coin Yorum

ADA’nın 19 Haziran’daki gün içi fiyat düşüşü, ABD dolar endeksindeki (DXY) %0,15’lik artışla aynı zamana denk geldi. Bu ters hareketler önümüzdeki günlerde günlük pozitif korelasyon katsayısını mevcut 0,82 seviyesinden kırabilir. RSI aşırı satış bölgesinde ve bu ADA konsolidasyonuna veya toparlanma dönemine işaret ediyor. Dahası, bu yükseliş senaryosunun gerçekleşmesi halinde alçalan bir üçgen devreye girebilir. Bu yukarı hareket, önümüzdeki birkaç hafta içinde mevcut fiyat seviyelerinden %16,5 artışla 0,30 dolarlık zirvenin hedeflenmesini sağlayabilir.

Tersine, azalan üçgen kırılma senaryosu önümüzdeki birkaç hafta içinde potansiyel olarak önemli bir destek alanı olan 0,22 dolara düşüşü peşinden getirebilir. Tarihi dip seviyelerine koşan ADA Coin fiyatı RSI dışında yatırımcıları cesaretlendiren sinyaller göndermiyor. Bu da mevcut seviyeden yapılacak alımların yatırımcılara kazanç getirmeyebileceği anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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