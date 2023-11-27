Fırsatların Kilidi Açılıyor! Dev Bitcoin Borsasından Bu Ülkede Yeni Hamle

Küresel Web3 teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX, önemli bir hamleyle Brezilya’da kripto para borsasını ve Web3 cüzdan platformunu resmen başlattı. Bu adım, Brezilyalı kullanıcılara merkezi olmayan finans (DeFi) ve kripto ticareti için güvenilir ve güvenli bir ağ geçidi sağlamada çok önemli bir adımı işaret ediyor. OKX platformunun Brezilya’da kullanıma sunulmasıyla birlikte, kullanıcılar artık Brezilya Reali ile borsa üzerinden kripto para işlemi yapabilecek.

Brezilyalı Yatırımcıları Yenilikçi Özelliklerle Güçlendirmek

Brezilya’daki OKX Borsası, kullanıcıların yüzlerce kripto para birimini sorunsuz bir şekilde alıp satmaları için sağlam bir platform sunuyor. Platform, geleneksel ticaretin ötesinde, stake ödülleri ve DeFi entegrasyonları gibi gelişmiş kripto özelliklerine yer verdi. Platformda bulunan OKX Wallet, başka bir yenilik katmanı ekliyor.

Bir Web3 cüzdanı olarak OKX Wallet, kullanıcı dostu, güvenli kendi kendine saklamayı kolaylaştırarak kullanıcıların DeFi ürünlerine erişmesine ve bunları yönetmesine, NFT ticareti yapmasına ve merkezi olmayan uygulamaları (dApps) kullanmasına olanak tanıyor.

Brezilya Pazarındaki Güvenlik Endişelerini Gidermek

OKX Brezilya tarafından yaptırılan yeni bir araştırma, güvenliğin ülkedeki kripto kullanıcıları için en önemli endişe kaynağı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %92’si yatırımlarının güvenliği hakkında açık ve şeffaf bilgilere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Buna ek olarak, %86’sı Rezerv Kanıtı’nın (PoR) kripto para piyasasının meşruiyetine ve olgunluğuna olumlu katkıda bulunabileceği konusunda hemfikir. OKX, güvenlik konusunda sektöre öncülük ederek bu endişeleri gidermekte.

Brezilya’da İnovasyon ve Büyümeyi Desteklemek

OKX Başkanı Hong Fang, Brezilya‘nın Latin Amerika’daki en büyük kripto para piyasası olduğunu vurgulayarak lansmanla ilgili heyecanını dile getirdi. Platformun Brezilya Reali üzerinden işlem yapma keyfiyeti, derin likidite ve sağlam güvenlik özellikleri gibi teklifleri, Brezilyalı traderların ve yatırımcıların özel ihtiyaçları ve beklentileriyle uyumlu.

Brezilya’da kripto piyasası olgunlaştıkça, OKX inovasyonu teşvik etmeyi ve Web3 ve kripto ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. OKX Brezilya Genel Müdürü Guilherme Sacamone, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şirketin Brezilya’nın Web3 evreninde kripto alanını benimseme ve merkezi olmayan finans alanında lider olmasını destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kapsamlı platform, küresel kripto mükemmelliğini Brezilya pazarına özel bir kullanıcı deneyimiyle birleştirerek hız, likidite ve birinci sınıf güvenliğe odaklanıyor. OKX‘in Brezilya hamlesi ülkenin büyük potansiyelinden yararlanmak ve büyüyen kripto topluluğunun gelişen taleplerini karşılamak için stratejik bir adım anlamına geliyor.