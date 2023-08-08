Fırsat Mı? Eğer Bu Olursa XLM Coin Fiyatı Yüzde 60 Artacak!

Özet

  • - XLM Coin fiyatı elliot teorisine göre yüzde 60 yükselebilir.
  • - Tersi senaryoda 0,09 dolara düşüş muhtemeldir.
  • - Bitcoin fiyatı desteği koruduğu için altcoinler yükseliş eğilimine girdi.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
15:05
8 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 29.300 doların üzerine çıktı. Peki XLM Coin fiyatı ne olacak? Yatırımcılar kral kriptoda daha fazla düşüşün endişesini yaşarken BTC fiyat desteğini sağlamlaştırıyor. Bu durum XLM Coin başta olmak üzere birçok kripto paranın ciddi yükselişler yaşamasını sağlayabilir.

Stellar (XLM) Coin Yorum

XLM fiyatı 13 Temmuz’da yılın en yüksek noktasına ulaştığından bu yana geriledi. Ancak kısa vadeli bir formasyon içinde yakında bir kırılma görebiliriz. Düşüşe rağmen haftalık trend olumlu seyretmeye devam ediyor. Dahası kısa vadeli simetrik üçgenden bir kopuş yükseliş eğilimini teyit edecektir.

XLM’nin haftalık zaman dilimi teknik analizi birkaç önemli gelişmeyi ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, Ocak ayının başında meydana gelen ve XLM’nin 616 gündür devam eden alçalan direnç çizgisini aştığı kırılmadır.

Bu kırılmanın ardından XLM daha yüksek bir dip seviye oluşturdu ve önceki direnç çizgisini bir destek seviyesi olarak doğruladı. Bu, XLM için Haziran ayında ivme kazanan yeni bir yukarı yönlü harekete yol açtı.

XLM Coin Fiyat Hedefi

Stellar (XLM) Coin 0,105 dolarlık yatay direnç bölgesini başarıyla aşmasına rağmen 0,23 dolarlık sonraki dirence ulaşmayı başaramadı. Bunun yerine, yukarı yönlü yörüngesi 0,195 dolarda durdu ve kayda değer uzun bir üst fitil oluşturdu. Bu fitiller satış baskısının işaretleri olarak kabul edilir. Dolayısıyla, aşağı yönlü hareketler genellikle bunlardan önce gelir.

Bu yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, XLM sonraki üç hafta boyunca bir düşüş yaşadı ve yavaş yavaş 0,105 dolarlık destek alanına yaklaşıyor. Elliot dalga teorisine göre XLM Coin muhtemelen beş dalgalı bir yükseliş dizisi içindeki dördüncü dalganın sonunda. Bu dördüncü dalga bir üçgen formasyonu şeklini almıştır. Bu, dalga döngüsünün bu belirli aşamasında en sık gözlemlenen formasyondur.

Bu analiz doğruysa, XLM’nin fiyatının potansiyel olarak zaten yerel bir düşük noktaya ulaştığını ve şu anda üçgen formasyonu içindeki destek hattını teyit etme sürecinde olduğunu gösterir. Buna ek olarak, bu durum XLM’nin konsolidasyon aşamasının sonuna yaklaştığını göstermektedir.

Sonuç olarak, XLM’nin üçgen formasyonundan çıkması ve 0,23 dolarlık uzun vadeli direnç seviyesine doğru bir yükselişe geçmesi beklenmektedir. Öngörülen bu artış, mevcut fiyat noktasından %60’ın biraz üzerinde bir kazanç anlamına geliyor. Tersi senaryodaysa bir sonraki destek seviyesi olan 0,09 dolara doğru bir düşüş olacaktır. Bu da mevcut fiyattan %35’lik bir düşüş anlamına gelecektir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Şaşırtıcı Fiyat Hedefi! Stellar (XLM) Unutuldu, Sürpriz Ralli Kapıda Olabilir!
Şaşırtıcı Fiyat Hedefi! Stellar (XLM) Unutuldu, Sürpriz Ralli Kapıda Olabilir!
Değer Artışı Saatler İçerisinde Çift Hanelere Ulaştı: Son Dönemlerin Popüler Altcoin’i Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi!
Değer Artışı Saatler İçerisinde Çift Hanelere Ulaştı: Son Dönemlerin Popüler Altcoin’i Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi!
Yüzde 60 Yükselebilir! Binance Borsasında ve Oldukça Popüler Bir Altcoin!
Yüzde 60 Yükselebilir! Binance Borsasında ve Oldukça Popüler Bir Altcoin!
Şimdi Zamanı! Stellar (XLM) Rallisi Bitti Mi? Altcoinin Güncel Fiyat Hedefi!
Şimdi Zamanı! Stellar (XLM) Rallisi Bitti Mi? Altcoinin Güncel Fiyat Hedefi!
XRP’nin Rakibi Altcoin Durdurulamıyor! Önce Yüzde 74, Şimdi Yüzde 20 Yükseldi!
XRP’nin Rakibi Altcoin Durdurulamıyor! Önce Yüzde 74, Şimdi Yüzde 20 Yükseldi!
Roketler Ateşlendi! 15 Aylık Zirveyi Gören Altcoin Daha Fazla Kazanç Getirecek Mi?
Roketler Ateşlendi! 15 Aylık Zirveyi Gören Altcoin Daha Fazla Kazanç Getirecek Mi?
Hepsinin Fiyatı 1 Doların Altında! Temmuz Ayı Öncesinde Bu 3 Altcoin’e Dikkat!
Hepsinin Fiyatı 1 Doların Altında! Temmuz Ayı Öncesinde Bu 3 Altcoin’e Dikkat!
Ünlü Analist Tek Bir Altcoin’i İşaret Etti: Altcoin’in Değeri Resmen Çıldırıyor ve Kimse Bundan Bahsetmiyor!
Ünlü Analist Tek Bir Altcoin’i İşaret Etti: Altcoin’in Değeri Resmen Çıldırıyor ve Kimse Bundan Bahsetmiyor!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023