Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 29.300 doların üzerine çıktı. Peki XLM Coin fiyatı ne olacak? Yatırımcılar kral kriptoda daha fazla düşüşün endişesini yaşarken BTC fiyat desteğini sağlamlaştırıyor. Bu durum XLM Coin başta olmak üzere birçok kripto paranın ciddi yükselişler yaşamasını sağlayabilir.

Stellar (XLM) Coin Yorum

XLM fiyatı 13 Temmuz’da yılın en yüksek noktasına ulaştığından bu yana geriledi. Ancak kısa vadeli bir formasyon içinde yakında bir kırılma görebiliriz. Düşüşe rağmen haftalık trend olumlu seyretmeye devam ediyor. Dahası kısa vadeli simetrik üçgenden bir kopuş yükseliş eğilimini teyit edecektir.

XLM’nin haftalık zaman dilimi teknik analizi birkaç önemli gelişmeyi ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, Ocak ayının başında meydana gelen ve XLM’nin 616 gündür devam eden alçalan direnç çizgisini aştığı kırılmadır.

Bu kırılmanın ardından XLM daha yüksek bir dip seviye oluşturdu ve önceki direnç çizgisini bir destek seviyesi olarak doğruladı. Bu, XLM için Haziran ayında ivme kazanan yeni bir yukarı yönlü harekete yol açtı.

XLM Coin Fiyat Hedefi

Stellar (XLM) Coin 0,105 dolarlık yatay direnç bölgesini başarıyla aşmasına rağmen 0,23 dolarlık sonraki dirence ulaşmayı başaramadı. Bunun yerine, yukarı yönlü yörüngesi 0,195 dolarda durdu ve kayda değer uzun bir üst fitil oluşturdu. Bu fitiller satış baskısının işaretleri olarak kabul edilir. Dolayısıyla, aşağı yönlü hareketler genellikle bunlardan önce gelir.

Bu yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, XLM sonraki üç hafta boyunca bir düşüş yaşadı ve yavaş yavaş 0,105 dolarlık destek alanına yaklaşıyor. Elliot dalga teorisine göre XLM Coin muhtemelen beş dalgalı bir yükseliş dizisi içindeki dördüncü dalganın sonunda. Bu dördüncü dalga bir üçgen formasyonu şeklini almıştır. Bu, dalga döngüsünün bu belirli aşamasında en sık gözlemlenen formasyondur.

Bu analiz doğruysa, XLM’nin fiyatının potansiyel olarak zaten yerel bir düşük noktaya ulaştığını ve şu anda üçgen formasyonu içindeki destek hattını teyit etme sürecinde olduğunu gösterir. Buna ek olarak, bu durum XLM’nin konsolidasyon aşamasının sonuna yaklaştığını göstermektedir.

Sonuç olarak, XLM’nin üçgen formasyonundan çıkması ve 0,23 dolarlık uzun vadeli direnç seviyesine doğru bir yükselişe geçmesi beklenmektedir. Öngörülen bu artış, mevcut fiyat noktasından %60’ın biraz üzerinde bir kazanç anlamına geliyor. Tersi senaryodaysa bir sonraki destek seviyesi olan 0,09 dolara doğru bir düşüş olacaktır. Bu da mevcut fiyattan %35’lik bir düşüş anlamına gelecektir.