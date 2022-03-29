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Ünlü Finans Şirketinden Dev Hamle: Kripto Teminatlı Banka Kredisi!

Bitcoin (BTC) satın alımlarıyla tanınan ünlü finans şirketi, geleneksel bir bankadan kripto teminatlı bir kredi alarak piyasaya yeni bir trend getiriyor.
16:40
29 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

İş zekası, mobil tasarım ve bulut tabanlı hizmetler veren bir firma olan MycroStrategy, Bitcoin (BTC) alımı yapabilmek için kredi çektiğini duyurdu. New York merkezli ve endeksleri ile bilinen Nasdaq’ta da listelenen MycroStrategy, geleneksel bir banka olan Silvergate’ten 205 milyon dolarlık bir kredi çekerek bankaların Bitcoin teminatlı kredi vermesi adına önemli bir gelişmeye imza atıyor.

130.000 BTC!

Şirket, daha önce de Bitcoin satın alımlarıyla gündeme gelmişti ve büyük miktarlarda aldığı BTC ile onun fiyatına etki etmeyi başarmıştı. MycroStrategy’in en son Şubat ayında Bitcoin 37.865 dolarken 660 Bitcoin daha aldığı biliniyor. Böylece şirketin toplamda 125.061 Bitcoin’e ulaştığı belirtiliyor.

Şirket, bu aldığı krediyle Bitcoin’i henüz alıp almadığını paylaşmasa da 205 milyon dolar ile bu yazı yazılırken 47.790 dolar civarında fiyat değerlemesi gören Bitcoin’i almak isterse 4.200’den fazla Bitcoin alabiliyor. Bununla beraber, hali hazırda 125.000’in üzerinde Bitcoin’i olan şirket bu satın alımla beraber 130.000 BTC’ye kadar yükselebilir.

Kripto Teminatı İle Kredi

Bitcoin, Kasım ayındaki gördüğü ATH’den sonra düşüşleriyle gündeme gelmişti. Dolayısıyla medya da MycroStrategy’e bu düşüşler sonrası ilk yükseliş anında şirketin BTC’lerini satıp satmayacağını sormuştu. Ancak şirket, bu konuda dik bir duruş sergiliyor ve kripto piyasasının volatilitesinden bağımsız olarak aralıklı bir şekilde BTC almaya devam ediyor.

Kripto piyasasına ve özellikle sektöre yön veren BTC’ye fon girişleri ve organik satın alımlar arttıkça, BTC’nin fiyatı da direkt olarak olumlu yönde etkileniyor. Bu etkilenme, diğer altcoinlere de etki ediyor ve artışlar gözlemleniyor. Ancak burada önemli olan nokta ise, bir bankanın Bitcoin (BTC) teminatlı bir kredi vermesi oluyor. Geleneksel bankalar için volatilitesi yüksek olan kripto piyasası adına kredi vermek normal şartlarda risk taşıyor. Bir bankanın kripto teminatlı kredi vermesi ile kriptoların geleneksel piyasalarda kabul edilişinin arttığı ve trendinin daha çok yükseleceği görülüyor.

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