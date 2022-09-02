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Uluslararası futbol organizasyonu FIFA, Kasım ayında başlayacak olan 2022 Dünya Kupası turnuvası öncesinde Algorand Blockchain’i üzerinde bir NFT projesi başlattığını duyurdu.

“Heyecan Verici”

Duyurulan NFT projesine ilişkin sağlanan bilgilere göre, bu ayın sonunda piyasaya sürülecek olan FIFA+ NFT koleksiyonu, Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası‘ndan önemli anlar, görüntüler gibi parçalardan oluşacak. Genel olarak projenin basketbol odaklı NBA Top Shot gibi NFT spor koleksiyonlarına benzeyeceği belirtiliyor.

FIFA’nın Baş İşletme Görevlisi Romy Gai, NFT projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu heyecan verici duyuru, FIFA koleksiyonlarını herhangi bir futbol taraftarının kullanımına sunarak FIFA Dünya Kupası’ndan bir parçaya sahip olma olanağını demokratikleştiriyor. Tıpkı sportif anılar ve çıkartmaları gibi, bu da dünyanın dört bir yanındaki taraftarların en sevdikleri oyuncularla, anlarla ve daha fazlasıyla yeni platformlarda etkileşim kurması için erişilebilir bir fırsat.” dedi.

Coindesk, FIFA’nın Mayıs ayında Algorand projesi ile ortaklık kurduğunu ve ortaklığın ağın yerel varlığı ALGO‘ya olan ilgiyi artırdığını bildirmişti. Ortaklıkta Algorand, FIFA’nın dijital cüzdan oluşturması ve diğer Blockchain tabanlı projelerini başlatmasına yardımcı olacaktı. FIFA ise Algorand’ın küresel varlığını güçlendirecekti.

Öte yandan FIFA’nın 2021 yıllık raporuna göre, 2019’dan 2022’ye kadar olan dönemde 6.44 milyar dolarlık hedeflenen gelirin aşıldığı ve 2021’de 766 milyon dolar kazanç sağladığı belirtilmişti.

FIFA’nın Algorand Sürprizi

Bir hisse kanıtı Blockchain’i olan Algorand, NFT’ler konusunda pek tercih edilen bir Blockchain projesi değil. Günümüzde NFT’ler için ağırlıklı olarak Ethereum ve Solana Blockchain’i tercih edilirken FIFA’nın başlattığı NFT projesi için Algorand Blockchain’ini tercih etmiş olması Algorand topluluğu için büyük sürpriz oldu.

Verilere göre, NFT ticaret hacmi bakımından Ethereum ağı Mayıs ayında 1.64 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Solana ağı 2021’in Ağustos ayında 163.9 milyon dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı. NFT Explorer’ın verilerine göre ise Algorand üzerindeki NFT işlem hacminde tüm zamanların en yüksek seviyesi Ocak ayında 4.5 milyon dolarla kaydedildi.