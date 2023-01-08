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  •   Fetch Coin İçin Yüzde 94’lük Hareket Uyarısı! Popüler Uzman Fetch Coini Yorumladı!

Fetch Coin İçin Yüzde 94’lük Hareket Uyarısı! Popüler Uzman Fetch Coini Yorumladı!

Yatırımcılar gözünü bu seviyeye çevirsin. Eğer gerçekleşirse büyük bir hareket başlayacak.
15:20
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fetch haftalardır ısrarlı yükselişine devam ediyor. Bugün de popüler altcoin çift haneli yükseldi. Popüler bir analist yatırımcıların son zamanlarda yoğun ilgi gösterdiği Fetch (FET) Coin için önemli bir tahminde bulundu. Yakında büyük kırılım gelebilir ve fiyatın hızla yükseldiğini görebiliriz. Peki kırılım gerçekleşmezse?

Fetch Coin Yorum

Yüz binlerce kripto para yatırımcısı tarafından yakından takip edilen popüler bir analist Fetch Coin hakkında görüşünü açıkladı. Rekt Capital takma adıyla tanınan analiste göre popüler yapay zeka altcoini kritik bölgenin üzerinde kapanışlar yapmak zorunda. Aşağıdaki grafiği paylaşan Rekt Capital şunları söyledi;

“Bu noktanın ötesinde daha fazla yukarı yönlü hareketi teyit etmek için FET’in kırmızı direnç alanının üzerinde Haftalık Kapanışa ihtiyacı olacaktır Haftalık Kapanış gerçekleşene kadar, FET bu direnç alanının ötesinde uzun bir yukarı yönlü fitil olarak sonuçlanabilir. Daha önce Ağustos 2020’de bunu yaptı ve tekrarlayabilir”.

Fetch Coin Fiyatı

Yazı hazırlandığı sırada Fetch Coin Binance borsasında 0.1573 dolardan alıcı buluyor. Analiste göre eğer haftalık kapanış bu seviyenin üzerinde gerçekleşirse 0,25 dolara kadar ralli devam edebilir. Aksi taktirde dip desteği olan 0,6 dolara inmek için %94’lük büyük bir düşüş hareketini başlatabilir. Nihai hedef ise 0,4 dolar ve üzeri olacaktır. Fetch Coin yatırımcılarının ilerleyen saatlerde yaşanacak haftalık kapanışı izlemesi ve asıl kırılımı beklemesi faydalı olabilir. Kırmızı kutunun altında bir kapanış ihtimali ise açığa satış yapmak isteyen traderların risk iştahını artıracaktır.

Fetch Coin işlem hacmi son 24 saatte %90 oranında arttı ve 124 milyon dolara tırmandı. Fetch Coin fiyatının günlük kazancı ise %20’ye ulaştı. Popüler altcoin son 30 günde 0,082 dolar ile 0,1683 dolar arasında hareket etti. Kümülatif hacmin 16 milyar dolara gerilediğini düşünürsek 124 milyon dolarlık ilgi gerçekten büyük bir hype olduğunu gösteriyor. ChatGPT’nin halka açılmasıyla birlikte yapay zekaya artan ilgi Fetch Coin yatırımcılarının da yüzünü güldürdü. FET Coin Kasım ayında 0,06 dolara düştükten sonra bugün ulaştığı zirveyle %300’ün üzerinde arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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