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Federal Rezerv (FED) yetkilisi Michelle Bowman, Salı günü yaptığı bir konuşmasında CBDC’lere (merkezi bankası dijital para birimi) yönelik çeşitli açıklamalarda bulundu. Bowman, dijital bir ABD dolarının benimsenmesinin, yeni finansal sistemin getirebileceği fırsatlara rağmen aynı zamanda çeşitli zorluklar da oluşturabileceğini dile getirdi ve finansal mahremiyet vurgusu yaptı.

FED Yetkilisinden ‘CBDC’ Açıklaması

Kripto para birimlerinin yüksek piyasa değerlerine ulaşması ve dijital para birimlerinin dünya çapında büyük bir popülarite kazanması ile birlikte merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) de kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldi. CBDC’ler de dahil olmak üzere kripto alanındaki çalışmalar ve düzenlemeler bakımından birçok ülke farklı yaklaşımlar sergiledi. FED yetkilisi Michelle Bowman da bu bağlamda CBDC’lere ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunarak konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı. Bowman, dijital bir ABD dolarının benimsenmesinin, yeni finansal sistemin getirebileceği fırsatlara rağmen aynı zamanda çeşitli zorluklar da oluşturabileceğini dile getirdi ve finansal mahremiyet vurgusu yaptı:

“CBDC’nin ve finansal mahremiyete olası etkilerini düşünürken, paranın günlük hayatımızda oynadığı merkezi rolü ve bir CBDC’nin Amerikalıların özgürlüğüne yalnızca bir pencere değil, aynı zamanda potansiyel olarak bir engel oluşturma riskini de dikkate almalıyız.”

“Uygun Önlemlerin Alınması Gerekir”

CBDC’lerin (merkez bankası dijital para birimleri) potansiyel olarak finansal mahremiyeti ihlal edebileceğine yönelik düşüncelerini paylaşan FED yetkilisi Michelle Bowman, tüketicilerin ve işletmelerin finansal mahremiyetlerinin korunması adına uygun önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi: