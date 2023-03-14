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Fed Ne Yapacak? ABD Bankacılık Krizi Bunlara Yaradı!

ABD Bankacılık Krizinde son durum ne? Bu iflaslar en çok kimin işine yaradı? Fed karar değiştirir mi?
17:30
14 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugünlerde kripto para yatırımcılarının yüzü gülüyor ve aylar sonra Bitcoin (BTC) yeniden 26.000 doları aştı. En son Haziran ayında Bitcoin fiyatının 26.000 dolar üstünde olduğunu gördük. Aradan geçen yaklaşık 9 ayda kripto piyasalarının yaşanamadığı kaos kalmadı. Banka iflasları ise bunun son ayağını temsil ediyordu. Peki ABD Bankacılık Krizinde son durum ne?

ABD Bankacılık Krizi

Silicon Valley Bank ve Signature’un çöküşüyle birlikte, müşteriler daha küçük kredi kuruluşlarından para transfer etmek için JPMorgan ve Citigroup gibi büyük ABD bankalarına akın ediyor. Financial Times’ın raporuna göre bu, on yıldan uzun bir süredir yaşanan en büyük mevduat kayması. JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup gibi önde gelen borç verenler, talebi karşılamak için hesap açma sürecini hızlandırmak zorunda kaldı. Ülkede irili ufaklı binlerce banka bulunuyor ancak en büyük 16’ncı bankanın iflası ABD vatandaşlarını zirvedeki ilk 3 bankaya yönlendiriyor.

Rapora göre, mevduat sahipleri, özellikle bakiyeleri sigortalı limiti aştığında, daha büyük bankacılık kurumlarını tercih etmektedir. Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), her tür hesap sahipliği için sigortalı banka başına mudi başına 250.000 dolar koruma sağlıyor. İflas eden 3 bankada istisna olarak bu tavan kaldırıldı ve daha büyük bir bank run dalgasının orta ve küçük ölçekli yüzlerce bankayı batırmasının önüne geçildi.

Fed Ne Yapacak?

Son dönemde yaşanan sıkıntıların ardından, teknoloji piyasası faiz artışının duraklamasını bekliyor. Bu kripto para yatırımcılarının da heyecanla beklediği bir şey. Goldman Sachs Group Inc ekonomistleri artık önümüzdeki hafta Fed’den bir faiz artışı beklemiyor. Bankacılık devine göre, Merkez Bankası toplantısının 22 Mart’ta sona ermesinin ardından Federal Rezerv’in politika sıkılaştırma girişimini sonlandırması bekleniyor. Bu arada Bloomberg, Nomura Holdings Inc de artık faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyor.

Buna karşın, Citigroup Global Markets Asya ticaret stratejisi başkanı Mohammed Apabhai aksini bekliyor. Apabhai Bloomberg’e verdiği demeçte uzmanların SVB’nin çöküşünden kaynaklanan sistemik bir risk görmediklerini söyledi.

“Piyasaların endişe duyduğu birkaç banka var. Bunu gerçekten ölçmenin bir yolunu ya da iyi bir yolunu bulduğumuzu düşünüyoruz. Buna elektronik veri işleme çerçevesi deniyor. Ve son 48 piyasa saatinde savunmasız kurumları belirleme açısından oldukça iyi çalışmış gibi görünüyor. Ancak daha büyük olanların hepsi en azından şimdilik sağlam.”

Diğer taraftan 1 yılı aşkın süredir enflasyonu dizginlemek için mücadele eden Fed henüz %6 seviyesinde bulunan enflasyonu serbest bırakıp faizleri indirmeye başlar mı? Bu pek mantıklı görünmüyor ve piyasadaki aşırı iyimserlik kayıpları beraberinde getirebilir. Yatırımcıların temkinli hare

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