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TerraUSD çöküşü ve FTX iflası başta olmak üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler, çok sayıda kripto şirketinin dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların radarına girmesine neden oldu. Bu süreçte kripto ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskı da önemli ölçüde arttı. Son olarak da Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi (FCA: Financial Conduct Authority) de ülkedeki kayıt dışı kripto ATM’ler için harekete geçti.

FCA, Kayıt Dışı Kripto ATM’ler İçin Harekete Geçti

Son dönemlerde bazı kripto şirketlerinin çökmesi veya iflas etmesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların regülasyon çalışmalarına hız kazandırmasına neden oldu. Bu süreçte kripto ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskı arttı ve Binance de dahil olmak üzere birçok kripto şirketi, mali düzenleyicilerin radarına girdi.

Son olarak gün içerisinde yaptığı bir duyuru ile Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi (FCA: Financial Conduct Authority) de ülkede faaliyet gösteren kayıt dışı kripto ATM’lerini denetlemek adına harekete geçti. FCA, 5 Mayıs’ta yaptığı resmi açıklamada ülke genelinde yasa dışı çalışan kripto ATM’leri barındırdığından şüphelenilen sitelerin denetlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 5 Mayıs’ta, lisanssız kripto ATM’leri işlettiğinden şüphelenilen yerlere baskın yapmak için Exeter, Nottingham ve Sheffield’daki yerel makamlarla birlikte çalışıldığı ifade edildi.

FCA Yetkilisinden Açıklama

FCA yetkilisi Therese Chambers, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında FCA kaydı olmadan çalışan kripto ATM’ler yasa dışı olduğunu ve konuyla ilgili FCA’nın harekete geçtiğini belirtti:

“FCA kaydı olmadan çalışan kripto ATM’ler yasa dışıdır. Yasadışı faaliyetleri durdurmak için harekete geçeceğiz. Kayıt dışı kripto işletmelerini kesintiye uğratmanın yanı sıra bu ortak çabalar, Birleşik Krallık’ta yasa dışı olarak işletilen kripto ATM’leri hakkında halk arasında farkındalığın artmasına yardımcı oldu.”

Ayrıca FCA’nin kayıt dışı kripto ATM’lerine yaptığı bu denetimlerin ardından CoinATMRadar verilerine göre de ülkede faaliyet gösteren kripto ATM’lerinin sayısında da oldukça önemli bir düşüş kaydedildi.