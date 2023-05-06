Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   FCA, Birleşik Krallık’ta Faaliyet Gösteren Kayıt Dışı Kripto ATM’leri İçin Harekete Geçti!

FCA, Birleşik Krallık’ta Faaliyet Gösteren Kayıt Dışı Kripto ATM’leri İçin Harekete Geçti!

Özet

  • Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi (FCA), kayıt dışı kripto ATM'leri için harekete geçti.
  • Birleşik Krallık'ta kayıt dışı faaliyet gösterdiği düşünülen tesislere yapılan denetlemelere ilişkin bir duyuru yapıldı.
  • FCA yetkilisi konuya ilişkin açıklamarda bulundu ve denetlemelerin önemini vurguladı.
16:40
6 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

TerraUSD çöküşü ve FTX iflası başta olmak üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler, çok sayıda kripto şirketinin dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların radarına girmesine neden oldu. Bu süreçte kripto ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskı da önemli ölçüde arttı. Son olarak da Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi (FCA: Financial Conduct Authority) de ülkedeki kayıt dışı kripto ATM’ler için harekete geçti.

FCA, Kayıt Dışı Kripto ATM’ler İçin Harekete Geçti

Son dönemlerde bazı kripto şirketlerinin çökmesi veya iflas etmesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların regülasyon çalışmalarına hız kazandırmasına neden oldu. Bu süreçte kripto ekosistemi üzerindeki düzenleyici baskı arttı ve Binance de dahil olmak üzere birçok kripto şirketi, mali düzenleyicilerin radarına girdi.

Son olarak gün içerisinde yaptığı bir duyuru ile Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi (FCA: Financial Conduct Authority) de ülkede faaliyet gösteren kayıt dışı kripto ATM’lerini denetlemek adına harekete geçti. FCA, 5 Mayıs’ta yaptığı resmi açıklamada ülke genelinde yasa dışı çalışan kripto ATM’leri barındırdığından şüphelenilen sitelerin denetlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 5 Mayıs’ta, lisanssız kripto ATM’leri işlettiğinden şüphelenilen yerlere baskın yapmak için Exeter, Nottingham ve Sheffield’daki yerel makamlarla birlikte çalışıldığı ifade edildi.

FCA Yetkilisinden Açıklama

FCA yetkilisi Therese Chambers, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında FCA kaydı olmadan çalışan kripto ATM’ler yasa dışı olduğunu ve konuyla ilgili FCA’nın harekete geçtiğini belirtti:

“FCA kaydı olmadan çalışan kripto ATM’ler yasa dışıdır. Yasadışı faaliyetleri durdurmak için harekete geçeceğiz. Kayıt dışı kripto işletmelerini kesintiye uğratmanın yanı sıra bu ortak çabalar, Birleşik Krallık’ta yasa dışı olarak işletilen kripto ATM’leri hakkında halk arasında farkındalığın artmasına yardımcı oldu.”

Ayrıca FCA’nin kayıt dışı kripto ATM’lerine yaptığı bu denetimlerin ardından CoinATMRadar verilerine göre de ülkede faaliyet gösteren kripto ATM’lerinin sayısında da oldukça önemli bir düşüş kaydedildi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Tim Cook Konuştu! Apple Yapay Zeka Konusunda Ne Yapıyor?
Tim Cook Konuştu! Apple Yapay Zeka Konusunda Ne Yapıyor?
Beyaz Saray’da Yapay Zeka Zirvesi: ABD Başkanı Joe Biden, Teknoloji Liderleri ile Bir Araya Geldi
Beyaz Saray’da Yapay Zeka Zirvesi: ABD Başkanı Joe Biden, Teknoloji Liderleri ile Bir Araya Geldi
IMF Başkanından Açıklamalar: “ABD’deki Bankacılık Krizinin Yankıları Sürebilir”
IMF Başkanından Açıklamalar: “ABD’deki Bankacılık Krizinin Yankıları Sürebilir”
Avrupa Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Açıklandı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Avrupa Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Açıklandı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Coinbase’den Resmi Duyuru: Uluslararası Ölçekte Faaliyet Gösterecek Yeni Bir Platform Başlatılıyor!
Coinbase’den Resmi Duyuru: Uluslararası Ölçekte Faaliyet Gösterecek Yeni Bir Platform Başlatılıyor!
SEC’den Bir Kripto Şirketine Daha Para Cezası: Coinme, Yaklaşık 4 Milyon Dolar Ödeyecek
SEC’den Bir Kripto Şirketine Daha Para Cezası: Coinme, Yaklaşık 4 Milyon Dolar Ödeyecek
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’a Göre ABD Dolarının Mevcut Statüsü Tehlike Altında
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’a Göre ABD Dolarının Mevcut Statüsü Tehlike Altında
Binance Operasyonlarını Genişletiyor: Bir Ülkede Daha Faaliyete Başlıyor!
Binance Operasyonlarını Genişletiyor: Bir Ülkede Daha Faaliyete Başlıyor!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023