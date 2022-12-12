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Aylar önce LUNA sıfıra giderken yatırımcılar yaşanan sürecin geçici olduğunu düşünüyordu ve bu onların kayıplarını artırdı. Fakat bugün benzer mekanizmayla çalışan popüler bir stablecoin yeniden gündemde. İkinci LUNA faciasının yaşanmasından endişe eden yatırımcılar satışlara başladı. Binance hakkındaki iddiaların oluşturduğu paniği de hesaba katarsak kripto paralar yeniden büyük bir kırılıma hazırlanıyor olabilir.

Kripto Paralar Düşebilir

Özellikle borsaların türev bölümlerine son zamanlarda ciddi stablecoin girişleri yaşanıyor. Bu tarz hareketler sıklıkla kripto paraların aşırı volatilite yaşayacağı beklentisini oluşturur. Bir süredir nispeten yatay seyreden Bitcoin fiyatının içinde bulunduğumuz haftada yeniden büyük bir kırılma gerçekleştirme ihtimali bulunuyor. Bunu tetikleyebilecek birçok potansiyel olay var. Bunların başında kısa süre sonra açıklanacak olan ABD enflasyon verisi geliyor. Eğer bu veri beklenti üzerinde gelirse Fed çarşamba günü şahin duruşunu güçlendirmeye devam edecek. Doğal olarak kripto paraların da sert düşüşler yaşadığını görebiliriz. Ancak daha fazlası var, Binance hakkında WSJ tarafından ortaya atılan iddia yatırımcıları tedirgin etti.

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance bir süredir panikleyen yatırımcılar nedeniyle çıkışlar görüyor. Sorunun temelinde Kraken kurucusunun da ifade ettiği yetersiz görülen rezerv kanıtı raporları var. WSJ ve Kraken kurucusu borsanın borçlar, eksik bakiyeler ve daha fazlasını göz ardı ederek bir rapor yayınladığını ve bunun gerçek bir şeffaflık olmadığını iddia ediyor.

İkinci LUNA Vakası

Justin Sun’ın algoritmik stablecoin’i USDD tekrar değer kaybetti ve 0,96 dolara düştü. Terra’nın LUNA ve UST’si vardı benzer şekilde Tron’un da TRX ve USDD’si var. Justin Sun’ın stablecoini kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından ABD doları karşısında 1:1 oranı tekrar yakalayamadı. Sonuç olarak Tron (TRX) bir saat içinde %2’nin üzerinde ve son 24 saat içinde %5 düştü. Birkaç saat önce Curve Finance’ten 4 milyon doların üzerinde USDD likiditesi çekildi ve bu da toplam havuz payının %12,83’ünden fazlasını oluşturuyor.

Etherscan verileri, Justin Sun’ın USDD’yi repeg etmek amacıyla milyonlarca TUSD transfer ettiğini ortaya koyuyor. USDD stablecoin aniden 0,970$’dan 0,976$’a sıçradı, ancak hala 1 doların altında kalmaya devam ediyor. FTX krizi sırasında USDD 0,97 dolara kadar geriledi. Justin Sun, Alameda’yı FTX’teki likiditeyi karşılamak için USDD satmakla suçladı. Bununla birlikte, on-chain veriler, balinalar tarafından USDD algoritmik stablecoin satışının stablecoinin düşmesine neden olduğunu ortaya koydu.

Tron DAO Reserve, USDD algoritmik stablecoin için arz ve teminatı yönetmektedir. Ancak DAO’dan ziyade tüm kritik hamleler Justin Sun tarafından atılıyor. Bu da Do Kwon ile Terra ilişkisinin bir benzerliğini gösteriyor. Aşağıdaki grafikte piyasaya sürüldükten bu yana USDD’nin nasıl bir performans gösterdiğini görüyorsunuz.

Yatırımcıların potansiyel riskleri göz ardı etmeden adım atması menfaatine olabilir.